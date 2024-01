Mercato RC Lens : Oscar Cortés envoyé en prêt en Ecosse ?

Actuellement présent en équipe nationale U23 de Colombie, Oscar Cortés pourrait quitter le Racing Club de Lens pour une nouvelle destination cet hiver.

Mercato RC Lens : Oscar Cortés sur le départ

Arrivé au RC Lens depuis l’été dernier, Oscar Cortés n’a jamais vraiment semblé avoir pris ses repères. Le Colombien peine à s’imposer comme un joueur clé et n’est qu’un remplaçant avec très peu de temps de jeu. Depuis la fin de l’année 2023, lui et ses agents faisaient le forcing pour un départ dans un autre club, de préférence en Europe, pour se relancer. Un vœu qui pourrait se réaliser pour Oscar Cortés avant la fin de ce mercato d’hiver. En effet, le jeune ailier droit devrait être prêté aux Glasgow Rangers, le club écossais, sauf retournement de situation.

Selon les informations de L’Equipe, le prêt de Oscar Cortés serait assorti d’une option d’achat. En attendant un dénouement de ce dossier, il est actuellement avec la sélection colombienne des moins de 23 ans, qui dispute le tournoi préolympique de la zone Amérique du Sud.

La difficile adaptation de Oscar Cortés à Lens

Le jeune attaquant colombien suscité beaucoup d’espoirs à son arrivée dans l’effectif de Franck Haise. Le joueur recruté en provenance de Millonarios était considéré comme une jeune pépite colombienne de 20 ans. Il a rejoint les Sang et Or afin de renforcer le secteur offensif lensois. Sauf que son adaptation ne se passe pas comme prévu. Depuis ses débuts, Cortés n’a connu que quatre apparitions sous les ordres du technicien français. Cependant, il présente un rendement assez prometteur. En seulement 40 minutes disputées, le Colombien a inscrit un but et délivré une passe décisive. Ce qui semble loin pour convaincre son entraîneur.

Sous contrat avec le Racing Club de Lens jusqu’en 2028, le natif de Tumaco devrait donc terminer la saison loin de la Ligue 1 française. Lors de la première partie de la saison, il dispute également six matchs avec la réserve lensoise pour 3 et une passe décisive. L’été dernier, Joseph Oughourlian a déboursé 4,5 millions d’euros pour signer Oscar Cortés.