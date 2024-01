Mercato OM : Pablo Longoria vise un dernier chantier cet hiver

Pablo Longoria n’a pas encore fini de faire ses emplettes sur ce mercato d’hiver. Alors qu’il vient de boucler la signature de Quentin Merlin, le dirigeant marseillais veut attaquer un dernier dossier. Il s’agit de celui d’un renfort offensif pour l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria rêve d’un dernier renfort offensif

Depuis le début du marché des transferts, l’Olympique de Marseille est l’un des clubs les plus actifs. Le club phocéen a déjà enregistré quatre recrues cet hiver. Ce qui loin de satisfaire les aspirations de Pablo Longoria, qui veut frapper un dernier coup sur le marché. Le président de l’OM vise ainsi à renforcer l’équipe et anticiper sur un départ probable de Ismaïla Sarr, occupé à la CAN 2023 avec le Sénégal en Côte d’Ivoire. Il viendra aussi suppléer Amine Harit en meneur de jeu. En ce sens, deux cibles sont évoquées, dont une qui fait courir Longoria ses dernières semaines.

Reyna et Benrahma dans le viseur de Longoria

L’Olympique de Marseille est annoncé sur deux pistes principales que sont Giovanni Reyna et Saïd Benrahma. Le premier est un attaquant américain de 19 ans qui joue au Borussia Dortmund en Bundesliga. Il a inscrit 4 buts et donné 7 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il est considéré comme l’un des grands espoirs du football mondial et peut évoluer sur les deux ailes ou en soutien de l’avant-centre.

Quant au second, Saïd Benrahma est un ailier algérien de 25 ans qui appartient à West Ham United en Premier League. Il a marqué 2 buts et offert 6 passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il est connu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à éliminer ses adversaires. Cependant, Pablo Longoria doit faire face à la concurrence d’autres clubs pour le joueur.