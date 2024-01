PSG : Luis Enrique pète un câble après le nul face à Brest

Le PSG s’est littéralement sabordé dimanche soir, en clôture de la 19e journée de Ligue 1, contre le Stade Brestois. Cela n’a pas plu à Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique tire la sonnette d’alarme

Pourtant, le Paris Saint-Germain avait bien débuté la rencontre. Grâce à des buts de Marco Asensio (38e) et Randal Kolo Muani (45e), le Paris Saint-Germain semblait s’être mis à l’abri en première période de la rencontre contre le Stade Brestois. Cependant, les hommes de Luis Enrique se sont totalement sabordé au retour des vestiaires, encaissant deux buts de Mahdi Camara (55e) et Mathias Pereira Lage (80e), et terminant le match à 10 après le carton rouge de Bradley Barcola dans les derniers instants du match. Alors que les deux équipes vont se retrouver le 7 février prochain en Coupe de France, Luis Enrique a lancé un sérieux avertissement à Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

« Je pense que c’est normal. Aucun entraîneur n’aime perdre. J’aurais aimé qu’on fasse une meilleure seconde période. C’est une preuve que ce qui s’est passé à Brest n’était pas un hasard. Brest a réussi à générer cette possession. Si on reproduit cette seconde période en Coupe (le 7 février), on ne passera pas », a déclaré l’entraîneur parisien en conférence de presse. À deux semaines du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le technicien espagnol n’a pas caché son énervement face au visage présenté par ses hommes en championnat.

Luis Enrique : « Évidemment, je suis énervé »

Opposé à une surprenante équipe de Brest, 3e du championnat, le Paris Saint-Germain pouvait se servir de cette rencontre comme une répétition à deux semaines de son huitième de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, le 14 février. Mais les garçons de Luis Enrique ont déçu avec un match nul concédé (2-2) après avoir mené de deux buts dans cette rencontre. Tout logiquement, le coach des Rouge et Bleu n’a pas apprécié la copie rendue par son collectif.

« Si on fait la première mi-temps, on leur posera des problèmes. Évidemment, je suis énervé. Les Brestois n’avaient pas peur, ils sont dangereux. C’est une des meilleures équipes du Championnat français », a expliqué l’ancien coach du FC Barcelone avant de mettre ses hommes en garde pour les prochaines joutes. « Ce qui nous est arrivé à Brest s’est reproduit et c’était un message clair à la mi-temps pour que nous réalisions que Brest est une équipe très bien rodée, qui joue un très bon football, et qui, si vous la mettez sous pression, étire le jeu pour permettre des incursions », a prévenu Luis Enrique sur le site officiel du PSG.