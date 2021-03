Révélation du RC Strasbourg Alsace ces deux dernières saisons, Mohamed Simakan avait fait l’objet de convoitise durant le mercato hivernal, sans que les négociations n’aboutissent pour autant à son transfert. Cette fois, c’est désormais officiel : le défenseur de 20 ans ne sera plus joueur de Strasbourgeois la saison prochaine.

Le RB Leipzig se rue sur Simakan

Blessé au genou depuis le début de l’année 2021, le défenseur polyvalent n’a toujours pas regagné les terrains. Son entraîneur Thierry Laurey a même repoussé ces derniers temps la date du retour de Mohamed Simakan sur les pelouses de Ligue 1. Et malgré sa blessure et une absence totale depuis près de trois mois, Leipzig n’a pas rebroussé chemin et a finalisé ce lundi la signature de l’homme aux 19 matches de L1 cette saison. Ce dernier finira tout de même la saison en Alsace où il tâchera d’obtenir le maintien avec le Racing.

Négociation avec le RC Strasbourg, l’AC Milan rate le coche

Cet hiver, le club lombard avait négocié, en vain avec le RC Strasbourg pour enrôler son joueur. Mais le club de l’est de la France n’avait pas jugé satisfaisantes les propositions italiennes se situant autour de 10 à 12 millions d’euros. Aujourd’hui, le RB Leipzig s’est attaché les services de Simakan pour les 5 prochaines saisons contre un coût du transfert estimé à 17 M€, selon les estimations de L’Équipe.

Pour les Taureaux, ce transfert permet de pallier le départ de Dayot Upamecano vers le Bayern Munich, qui s’organisera cet été. Cet argent va permettre au RCS de s’activer sur le mercato foot qui s’annonce. Plusieurs cibles figurent sur les tablettes des recruteurs strasbourgeois même si le nombre de joueurs à recruter sera fonction du maintien ou pas en Ligue 1. Il faut noter que le club est 15e au classement de Ligue 1 Uber Eats avec 33 points glanés lors de ses 30 matches disputés.