Mercato OL : Sinaly Diomandé n’ira pas à Salzbourg

Sinaly Diomandé ne devrait pas quitter l’Olympique Lyonnais avant la fin de ce mercato, sauf retournement de situation. Le club rhodanien a récemment rejeté une offre reçue pour le défenseur ivoirien.

Mercato OL : La belle offre de Salzbourg pour Sinaly Diomandé

Très actif sur le marché dans le sens des arrivées, l’Olympique Lyonnais compte déjà cinq nouveaux joueurs signés sur ce mercato. Mais dans le sens des départs, ça bouge très peu. En manque de temps de jeu, Sinaly Diomandé a reçu une offre de porte de sortie mais rapidement refermé par la direction de l’OL. En effet, le club français a reçu une offre du Red Bull Salzbourg pour le défenseur ivoirien. Le club autrichien proposerait un prêt payant avec une option d’achat de 5,3 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus et 10% sur une plus-value future.

L’OL, qui cherche à se séparer de Diomandé, pourrait accepter cette offre, même si le club rhodanien espère au départ 7 millions d’euros pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2025. Sinaly Diomandé, qui n’a pas réussi à s’imposer à Lyon, a besoin de rebondir ailleurs pour relancer sa carrière. Cette saison, l’international ivoirien de 22 ans n’a disputé que dix matchs sous les ordres de Pierre Sage.

Salzbourg recalé pour Sinaly Diomandé

Depuis le 26 novembre dernier, Sinaly Diomandé n’a plus joué à l’OL. Sa dernière apparition remonte à la réception de Lille, lors d’une défaite 0-2, sous les ordres de Fabio Grosso. Formé au club et sous contrat jusqu’en 2025, l’Ivoirien n’entre clairement pas dans les plans de son entraîneur. Pierre Sage l’a écarté de son groupe et le natif de Djekanou doit se chercher ailleurs. Malheureusement, alors que les opportunités se font rares pour le jeune défenseur, John Textor et sa direction ont décidé de rejeter l’offre du RB Salzbourg.