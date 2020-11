Stade de Reims : L' Actu mercato Stade de Reims, transfert Stade de Reims et les infos ligue 1 des Rémois sur FootSur7. Trouvez ici toute l'actualité des rouges et blancs rémois en championnat Ligue 1 . Suivez leurs performances sportives et tous leurs matchs en direct sur Foot Sur 7. Découvrez ses informations mercato et tous ses transferts foot...