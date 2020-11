Tottenham Hotspur FC : Actu mercato des Spurs, infos transfert

Du cricket au football, naissance du Tottenham Hotspur FC

C’est en 1882 que des joueurs du club de cricket de Hotspur créent le club de football du même nom, faisant allusion à la noblesse londonienne et l’audace de Henry Percy, ancien combattant anglais. En 1884, le nom du club est modifié : « Tottenham » est ajouté devant « Hotspur », voici le Tottenham Hotspur FC. Les Spurs inaugurent en 1889 leur nouveau stade, dénommé « White Hart Lane » en raison de la voie d’accès au stade, puisqu’il faut passer par le pub White Hart pour y parvenir. Ils louaient auparavant un terrain au Northumberland Park pour la modique somme de 1,4 £ par mois. En 1901, Tottenham remporte son premier trophée, la FA Cup, alors que le club ne détient pas le statut professionnel, un exploit encore unique aujourd’hui. En 1910, Tottenham Hotspur accède à la première division anglaise. La rivalité avec Arsenal est en partie fondée en 1919 lorsque le football reprend après la Première Guerre mondiale. Dernier de première division, Tottenham est remplacé dans l’élite par Arsenal, qui avait pourtant terminé 6e de deuxième division. Malgré une seconde FA Cup remportée en 1921 et un premier Community Shield acquis l’année suivante, les Spurs ne figurent pas parmi l’excellence du football anglais, et il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que les choses changent.

Jimmy Greaves, transfert Tottenham Hotspur FC le plus rentable de l’histoire ?

En 1951, les Spurs remportent leur premier championnat de D1, pourtant en ayant le statut de promu. Dix ans plus tard, leur 2e titre et leur 3e FA Cup marquent le début des plus belles années du club. Tottenham recrute l’ailier anglais Jimmy Greaves à l’AC Milan, club dans lequel il n’a joué que 14 matchs après son départ de Chelsea. Greaves reste au club pendant neuf ans, contribuant largement au succès de son équipe. Les Lilywhites remportent 2 autres FA Cup et 3 nouveaux Community Shields. Surtout, ils sont la première équipe anglaise à remporter un trophée européen. En 1963, ils remportent la feue Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes (C2). Jimmy Greaves quitte le club en 1970 après avoir marqué 266 buts en 381 matchs, qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham. Son départ ne semble pas affecter les Spurs qui remportent la Coupe UEFA (C3) en 1972, ainsi que la League Cup en 1971 et 1973. Par la suite, le Tottenham Hotspur FC n’est plus aussi fringant les années précédentes, même si le THFC s’adjuge quelques trophées nationaux et une deuxième Coupe UEFA jusqu’à la fin du XXe siècle. Le dernier trophée notable du club remonte à 2008 et une League Cup remportée face à Chelsea en finale.

Ajax Tottenham, une nuit au paradis grâce au mercato Tottenham ?

Tottenham Ajax, itinéraire du fond du gouffre au septième ciel

Après avoir éliminé Manchester City en quarts de finale, Tottenham reçoit la brillante Ajax Amsterdam d’Erik ten Hag en demi-finale de Ligue des Champions, tombeuse du Real Madrid de Karim Benzema et de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Pour les Spurs, les choses démarrent mal : ils perdent le match aller 1-0 au Tottenham Hotspur Stadium, stade flambant neuf de 62 000 places inauguré quelques semaines plus tôt. Le 8 mai 2019, date du match retour, ils sont condamnés à l’exploit. Les choses tournent vite au vinaigre. Dès la 5e minute, l’Ajax ouvre le score par de Ligt, avant que Hakim Ziyech n’aggrave la marque. 2-0 à la mi-temps, c’est désormais un miracle qu’il faut aux Spurs qui doivent marquer 3 buts en 45 minutes. Et c’est un transfert Tottenham qui va forcer le destin. À la 55e minute, Lucas Moura récupère le ballon dans la course de Dele Alli, frappe à ras de terre sur sa droite et réduit la marque. 2-1, il manque 2 buts au Tottenham Hotspur et il reste 35 minutes à jouer. Quatre minutes plus tard, les Ajacides craquent à nouveau. À la suite d’un cafouillage dans la surface néerlandaise, Lucas Moura, encore lui, recruté au mercato Tottenham hivernal 2019, remet les Spurs dans le droit chemin ! 2-2, il reste une demi-heure aux hommes de Mauricio Pochettino pour marquer ce 3e but synonyme de finale de Ligue des Champions ! Malgré une pléthore d’opportunités des deux côtés, les Lilywhites n’arrivent pas à trouver la faille. L’arbitre assistant ajoute 5 minutes de temps additionnel. On joue depuis 94 minutes et 55 secondes, il ne reste que 5 secondes à tenir pour l’Ajax : le gardien Onana dégage le ballon. Les Londoniens sont à la retombée du ballon et amorcent une ultime attaque, victorieusement conclue par Lucas Moura après plus de 95 minutes de jeu ! Incroyable scénario ! Les Spurs se redressent d’un match où personne ne les voyait sortir la tête de l’eau et se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions !

Finale Liverpool Tottenham, la fin d’un rêve

Le 1er juin 2019, la finale de la Ligue des Champions à Madrid met aux prises deux équipes anglaises. Tottenham, donc, et Liverpool, qui peut lui aussi se vanter d’une « remontada », effectuée contre le FC Barcelone. Mais l’entame de match est préjudiciable. Moussa Sissoko concède un penalty après seulement 20 secondes de jeu, que transforme Mohamed Salah. Tottenham essaye de revenir, en vain. Les coup-francs de Christian Eriksen, les éclairs de Son Heung-min ne changent rien. En fin de match, le second but concédé par les Spurs anéantit tout espoir et marque la fin d’un magnifique parcours que peu auraient prédit.