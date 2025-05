PSG Mercato : Luis Campos proche de signer un crack à 10M€ !

Comme il y a un an, le PSG s’apprête à vivre un mercato estival très animé. Toujours désireux d’attirer les meilleurs jeunes talents prometteurs, Luis Campos serait en discussions avancées pour un crack serbe.

PSG Mercato : Andrija Maksimovic, future pépite du Paris SG ?

Bien placé pour arracher les signatures de Franco Mastantuono (River Plate) et Rodrigo Mora (FC Porto), le Paris Saint-Germain serait également sur les traces d’un autre jeune talent du football mondial. À seulement 17 ans, Andrija Maksimovic, le prodige serbe de l’Étoile Rouge de Belgrade, serait une piste très sérieuse du PSG. Selon le journaliste Christopher Michel, Luis Campos serait même déjà passé à l’action.

Le spécialiste du média Absolut Fussball rapporte qu’une réunion aurait eu lieu avec l’entourage du jeune milieu offensif et des émissaires du conseiller sportif parisien. Sous contrat jusqu’en 2027, Andrija Maksimovic est considéré comme un futur crack et Campos apprécie énormément son profil. « C’est l’un des plus grands talents serbes, et Paris le suit de près », précise le journaliste.

En 45 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, le crack de l’Étoile Rouge de Belgrade a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives. Un total qui lui permet de voir s’ouvrir les portes des plus gros clubs européens. Sa belle saison réalisée dans son pays natal a fait exploser sa cote puisque la valeur d’Andrija Maksimovic est passée de 1 million d’euros au début de la saison 2024-2025 à 10 millions après quelques mois en professionnel, selon les données de Transfermarkt.

Son profil colle parfaitement au projet parisien, qui mise désormais aussi sur les jeunes à fort potentiel. Objectif : anticiper l’explosion des prix et bâtir un effectif solide sur la durée. Sans aucun doute un joli coup à moindre coût pour le Paris Saint-Germain. Aux dernières nouvelles, Luis Campos devrait accélérer pour boucler ce transfert après la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan ce samedi soir, à l’Allianz Arena de Munich.