Foot Sur7: Actualité mercato, infos transfert PSG, Asse, OM, Lyon

L’actualité football et transferts, les détails mercato foot

Les chroniqueurs de FOOT SUR 7 se font forts de faire le point sur l'actualité foot et transfert des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et des championnats étrangers. FOOT SUR 7 vous propose des comptes-rendus, synthèse après une journée de championnat de L 1 ou de Coupe, mais également sur les Mercatos d'été et d'hiver du PSG, ASSE, Monaco, OM, OL et tous les autres clubs. Ainsi vous pourrez suivre, pour votre club préféré, tout le fil des tractations (achats et ventes de joueurs, leur prix, les options, les prêts...) sans oublier l'actualité des entraîneurs.

News mercato en général, mercato PSG, transfert OL

L'information est réunie à partir des meilleures sources et soigneusement vérifiée. Au football, en effet, tout est sans cesse commenté, glosé et il faut s'y retrouver. Puis, l'info est servie sur le site sous forme de « Brèves »...plus ou moins longues d'ailleurs ! Des photos récentes illustrent chaque Brève. Mais ce n'est pas tout, des chroniqueurs spécialisés se consacrent en particulier à certains clubs : le Mercato ASSE ou les transferts PSG, par exemple, et avec des détails de leur Mercato, les contours de leurs transferts en général. Les Mercato OL, Mercato OM, Mercato FC Nantes, Mercato Losc ne sont pas oubliés, ainsi que tous les autres clubs de L1 et L2.

Détails mercato ASSE, mercato OM, transferts FC Nantes, Losc…

De temps à autre, vous pourrez visionner des résumés de l'actu football en Video, en particulier les conférences de presse d'après match, les déclarations des coachs avant un match, l'arrivée d'un joueur important. Enfin, régulièrement, la Chronique d'Etienne Le Preux tente de faire le point, de façon documentée aux meilleures sources,sur l'actu du moment ou sur une question de fond qui agite les esprits.

Sur FOOTSUR7, on donne de l'info mais on analyse aussi et on commente avec conviction si nécessaire ! Et avec de l'humour en prime ! Toute l'année, nous vous ferons pénétrer dans les coulisses des plus grands clubs français et étrangers.

Alors, rejoignez – nous !