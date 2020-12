OM Mercato : Départs anticipés au milieu, des renforts trouvés

Publié le 28 décembre 2020 à 12:30

L'OM ne veut pas se laisser surprendre lors de ce mercato hivernal, alors que plusieurs des titulaires d'André Villas-Boas sont convoités cet hiver. Pour anticiper au mieux les éventuels départs de Morgan Sanson ou Boubacar Kamara, l'Olympique de Marseille a pris les devants et semble déjà avoir trouvé un renfort au milieu de terrain.

L'OM veut anticiper les départs de Kamara et Sanson

Le mercato hivernal ne va pas être facile à gérer du côté de l'OM. Son président, Jacques-Henri Eyraud, a prévenu : il faudra "être malin". L'Olympique de Marseille n'envisage pas de grosses dépenses cet hiver, tout simplement car il n'en a pas les moyens. Des prêts ou de bonnes affaires sont donc privilégiés, car il faudra sûrement devoir rebondir face à un ou deux départs. Morgan Sanson, notamment, qui est convoité en Angleterre et pourrait filer contre une vingtaine de millions d'euros. Boubacar Kamara, élément essentiel de l'équipe d'André Villas-Boas, attire lui aussi les convoitises, en particulier des grands d'Europe tels que le Bayern Munich ou le FC Barcelone. Si l'OM peut tirer de son minot une énorme entrée d'argent, ce serait également un gros coup dur pour l'entraîneur portugais et la deuxième partie de saison du club phocéen.

Une arrivée déjà réglée dès l'ouverture du mercato ?

Il va donc falloir anticiper pour l'OM et Pablo Longoria ne semble pas avoir attendu qu'on lui rappelle pour le faire. Selon le très bien informé Treize, sur Twitter, l'Olympique de Marseille aurait déjà enregistré la signature de Mamadou Lamine Diarra. Le jeune milieu de terrain de 17 ans "devrait signer à l'OM en provenance du club AF Darou Salam" au Sénégal. L'insider ajoute que l'arrivée du joueur à Marseille est "prévue le 4 janvier". Un espoir qui devrait s'aguerrir avec la réserve marseillaise jusqu'à la fin de la saison, sauf départ. Mamadou Lamine Diarra pourrait alors intégrer le groupe de l'équipe première et pallier les absences de Sanson ou plus probablement Kamara. En attendant, Marseille est aussi sur le coup pour Moisés Caicedo, milieu de terrain défensif de l’Independiente del Valle. La pépite de 19 ans est dans le viseur de plusieurs autres grands clubs européens et il ne sera pas facile de la convaincre de rejoindre l'OM.













Par Matthieu