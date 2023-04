Publié par Dylan le 29 avril 2023 à 18:20

Après avoir lorgné Pablo Longoria et Igor Tudor, la Juventus veut encore piller l'OM en pistant un nouveau membre du club phocéen.

Décidément, l'état-major marseillais plaît à la Juventus. Le club transalpin, troisième de Série A, est très séduit par le travail des dirigeants de l'OM. À tel point que Pablo Longoria, le président phocéen et Igor Tudor, l'entraîneur auraient été pistés par les Bianconeri selon la presse italienne. Le but étant de repartir sur de nouvelles bases, après deux saisons difficiles (aucun titre de champion d'Italie, aucun titre européen).

Le choix de cibler le club phocéen n'est pas anodin pour la Juve. D'abord, elle a eu l'occasion d'analyser les performances d'Igor Tudor sur le banc du Hellas Vérone, la saison dernière. Le technicien croate était parvenu à emmener son équipe à la neuvième place de Série A, soit sa meilleure performance depuis son retour dans l'élite du football italien, en 2019. Pour ce qui est de Pablo Longoria en revanche, le club transalpin a sans doute été bluffé par ses coups réalisés sur les deux derniers mercatos.

OM Mercato : La Juventus lorgne aussi Javier Ribalta

Contre toute attente, la Juventus Turin ne veut pas s'arrêter là. En plus de vouloir s'offrir Pablo Longoria et Igor Tudor, le club transalpin lorgnerait un troisième membre de l'état-major marseillais. Selon le Corriere della Serra, il s'agirait de Javier Ribalta, le directeur du football de l'OM. Son nom rejoindrait celui de Cristiano Giuntoli (Naples) et Andrea Berta (Atlético de Madrid) dans la liste des Bianconeri.

Le premier nommé semble le grand favori, mais un rebondissement n'est pas à exclure. D'autant que si Pablo Longoria accepte les avances de la Juve, cela pourrait inciter le dirigeant espagnol à suivre ses pas. C'est donc un sacré braquage que semble mettre en place le club dirigé par Massimiliano Allegri. L'Olympique de Marseille devra au moins se qualifier en Ligue des Champions pour espérer avoir les cartes en main dans cette affaire.