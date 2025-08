Mercato PSG : Le Paris SG passe à l’attaque sur deux fronts

Le PSG intensifie sa campagne de recrutement estival. Après Zabarnyi et Chevalier, deux nouveaux profils sont ciblés pour renforcer un effectif taillé pour l’Europe.

Mercato PSG : Un milieu défensif recherché en priorité

Après avoir stabilisé sa défense et sécurisé l’arrivée du gardien Lucas Chevalier, Paris se concentre désormais sur le cœur du jeu. Luis Enrique souhaite un véritable numéro 6, capable de protéger la défense, de gratter des ballons et de relancer proprement selon PSG Inside Actus. Un profil essentiel pour équilibrer l’équipe dans les grands rendez-vous.

Plusieurs noms sont étudiés, dont Ederson (Atalanta), Stiller (Stuttgart), Baleba (Brighton) ou encore Khephren Thuram. Mais rien n’est simple : Baleba préfèrerait poursuivre en Premier League, tandis que les blessures à répétition de Stiller interrogent en interne. Les prochaines semaines seront déterminantes.

Un ailier pour dynamiser les couloirs

Si Ousmane Dembélé et Bradley Barcola assurent déjà une belle animation sur les ailes, Paris souhaite enrichir sa palette offensive. Un ailier rapide, percutant et capable d’évoluer des deux côtés est recherché pour apporter plus de variété. Deux noms émergent : Maghnes Akliouche (Monaco), apprécié pour sa justesse technique, et Rodrigo Mora, joueur prometteur et explosif.

Le Paris SG veut ainsi créer une concurrence saine pour hausser le niveau général. Enfin, un défenseur central pourrait être recruté si un départ se concrétise dans ce secteur. Beraldo ou Lucas Hernandez sont sur les tablettes de plusieurs clubs. Paris anticipe et reste prêt à agir.