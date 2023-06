Gaëtan Charbonnier reste à l’ASSE ! Son contrat a été prolongé comme pressenti. Il a signé pour un an jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Mercato ASSE : Gaëtan Charbonnier prolongé d'un an à Saint-Etienne

En fin de contrat le 30 juin 2023, Gaëtan Charbonnier (34 ans) a décidé de poursuivre l’aventure à l’ ASSE. Il a accepté l’offre de la direction stéphanoise évoquée ce matin. L’attaquant et le club ont ainsi paraphé un bail d’une saison. « Ce vendredi 9 juin, Gaëtan Charbonnier a officiellement prolongé son engagement avec l’AS Saint-Étienne jusqu'en 2024. Son contrat intègre, sous conditions, une saison supplémentaire », a informé le club dans un communiqué officiel publié son site internet.

Recruté à l’hiver dernier comme joker, Gaëtan Charbonnier était bien lancé avec l’équipe de Laurent Batlles, mais il avait été stoppé net par une vilaine blessure. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou, l’avant-centre avait été opéré en février et n’avait plus rejoué jusqu’à la fin de l’exercice écoulée. Son retour est espéré en aout 2023, en début de saison prochaine. Il avait marqué 3 buts et offert une passe décisive en Ligue 2 avant son arrêt.

« Arrivé en tant que joker, Charbo' l’est rapidement devenu sur le terrain. Malgré ce coup dur, pour lui et pour les Verts, Gaëtan Charbonnier n'a jamais cessé d'être présent pour le groupe stéphanois finalement auteur d'une belle deuxième partie de saison. En parallèle de son implication dans le vestiaire, le natif de Saint-Mandé a entamé et poursuivi sa rééducation. En avance et particulièrement motivé, Charbo' sera un élément moteur de la saison 2023-2024 », a souligné l’ASSE dans son communiqué.

Gaëtan Charbonnier est la troisième recrue des Verts, après Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou. Il reste encore Jean-Philippe Krasso, qui a reçu une offre intéressante des Verts. Son accord est toujours espéré par Loïc Perrin, même s'il se rapproche chaque jour un peu plus d'un départ.