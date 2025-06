Mercato FC Nantes : Une offre à 5M€ sur la table du FCN

Le FC Nantes veut profiter du mercato estival pour reconstituer son équipe pour la saison prochaine. Plusieurs joueurs sont sur le départ dont Moses Simon. L’ailier intéresse Paris FC, qui est déjà passé à l’offensive avec une première offre.

Mercato FC Nantes : Le FCN ne compte pas brader Moses Simon

À peine promu dans l’élite, le Paris FC s’active pour renforcer son effectif. Selon Ouest-France, le club parisien a ciblé Moses Simon pour étoffer son secteur offensif, avec une première offre de 5 millions d’euros. L’international nigérian (29 ans), fort de ses 8 buts et 10 passes décisives cette saison, incarne un profil d’expérience capable d’apporter créativité et percussion.

Cependant, l’offre de 5 M€ transmise au FC Nantes apparaît insuffisante aux yeux des dirigeants. Le club de Waldemar Kita, conscient de la valeur de son joueur et de son impact régulier depuis son arrivée en 2019, en attend au moins trois fois plus : environ 15 M€. Une somme jugée plus cohérente avec son rendement et sa situation contractuelle

Le Paris FC veut frapper fort

Cette tentative audacieuse du Paris FC illustre l’ambition de ses nouveaux propriétaires. Repris par Agache Sport (famille Arnault) et Red Bull, le club francilien ne cache plus ses intentions : s’installer durablement en Ligue 1 et devenir un rival crédible dans la capitale.

Avec un budget avoisinant les 40 millions d’euros, la stratégie consiste à attirer des joueurs confirmés et des jeunes à fort potentiel. Moses Simon, suivi également par plusieurs formations turques (Beşiktaş, Trabzonspor) et saoudiennes, cristallise cette volonté. Mais pour espérer faire plier Nantes, le PFC devra revoir son offre à la hausse.

