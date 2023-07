Malgré la volonté de sa direction de le garder pour la saison prochaine, Niels Nkounkou ne compte pas s’éterniser à l’ASSE. Le joueur l’a confirmé ce jeudi.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou accentue la pression sur le club

Débarqué l’hiver dernier en provenance d’Everton, Niels Nkounkou ne s’imagine pas en Ligue 2 avec l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. Si les dirigeants stéphanois ont annoncé en juin passé avoir levé son option d’achat à hauteur de 2,3 millions d’euros, le latéral gauche de 22 ans veut évoluer à un niveau supérieur, et donc changer d’air dès cet été. Profitant d’une interview accordée au journal L’Équipe ce jeudi, l’international espoir français a ouvertement déploré la décision de ses dirigeants de l’ASSE de bloquer son transfert à l'Eintracht Francfort.

« Je me suis donné à 100% pour aider le club à se sauver et pour me relancer, mais encore une fois, je venais pour six mois, c'est tout. C'est sur cette base que l'on m'a fait venir. On n'avait jamais parlé d'autre chose avant que je n'arrive pour signer mon contrat », a déclaré Niels Nkounkou, déterminé à forcer son départ dans les jours à venir.

Niels Nkounkou prêt à tout pour quitter Saint-Étienne ?

Dans une impasse à Everton, qui l’avait prêté auparavant au Standard de Liège et à Cardiff, Niels Nkounkou s’est totalement relancé en Ligue 2. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 20 matches, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a été nominé pour le titre de meilleur joueur de la saison aux Trophées UNFP.

Des performances qui le poussent désormais à vouloir évoluer à un niveau supérieur. Surtout que l'Eintracht Francfort serait prêt à investir jusqu’à 6 millions d'euros pour le récupérer cet été, à en croire le quotidien Le Progrès. Mais le natif de Pontoise ne compte pas en rester là et entend bien faire ce qu’il faut pour obtenir un bon de sortie de la part de la direction de l’ASSE.

« Je ne suis pas un footballeur qui fait un caprice pour aller plus haut (...) Alors merci aux dirigeants et aux supporters, et si je peux aider Saint-Étienne à monter grâce à mon transfert, j'en serais le premier ravi. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution », a précisé Niels Nkounkou. Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Laurent Batlles sont donc prévenus.