PSG : 15 ans de prison ? Coup de tonnerre pour Achraf Hakimi

Visé par une enquête pour viol sur une jeune femme de 23 ans, Achraf Hakimi, le latéral droit du PSG, risque une lourde peine de 15 ans de prison. La défense du joueur de 26 ans a donné de la voix.

PSG : Achraf Hakimi dans le viseur du parquet de Nanterre

Selon les renseignements obtenus par le journal Le Parisien, Achraf Hakimi serait sous la menace d’un procès pour viol. Le latéral droit du Paris Saint-Germain est suspecté d’avoir contraint une jeune femme à un viol à son domicile, près de Paris, en février 2023. Le viol présumé aurait eu lieu le samedi 25 février 2023, à la veille du Classique entre l’OM et le PSG, pour lequel l’international marocain était forfait.

La victime avait expliqué aux policiers avoir rencontré l’ancien défenseur de l’Inter Milan via le réseau social Instagram, le 16 janvier. Les deux auraient commencé à discuter, et c’est ce 25 février, dans la nuit, qu’elle se serait rendue au domicile du coéquipier de Marquinhos à Boulogne-Billancourt, avec un VTC commandé par Achraf Hakimi.

La jeune femme indique que le protégé de Luis Enrique l’a embrassé sur la bouche et la poitrine sous les vêtements, alors qu’elle lui disait non. Elle ajoute qu’il a effectué une pénétration digitale pendant quelques secondes, alors même qu’elle avait refusé. Elle dit enfin l’avoir alors repoussé avec son pied, avant d’envoyer un SMS à une amie venue la chercher.

Le parquet de Nanterre a donc demandé la mise en accusation du numéro 2 parisien devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, afin qu’il soit jugé pour viol. Une information confirmée par le parquet à RMC. De son côté, Achraf Hakimi a toujours nié ces accusations.

« Il appartient désormais au magistrat instructeur de prendre sa décision dans le cadre de son ordonnance », précise le parquet. En cas de procès pour viol, l’arrière droit formé au Real Madrid encourt une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans de prison. Mais cela ne semble pas inquiéter le principal concerné.

Achraf Hakimi réagi sur les réseaux sociaux

Actuellement en vacances après une épuisante saison remplie d’émotions avec le Paris SG, Achraf Hakimi a réagi à la demande du parquet de Nanterre pour sa mise en accusation afin qu’il soit jugé pour viol.

Via son compte Instagram, le vice-capitaine du club de la capitale française a publié une photo de ses vacances, histoire de dire que cette histoire ne l’affecte pas du tout, vu la story postée. Il faut dire qu’après un long article du quotidien L’Équipe consacré à cette affaire, il apparaît très clairement que le joueur du PSG pourrait être au coeur d’une affaire de chantage.

Me Fanny Colin a d’ailleurs répondu à la demande de procès en indiquant sur RMC : « j’ai la connaissance du dossier et peut affirmer qu’il existe de très nombreux éléments à décharge. Ce sera le rôle de la défense de les mettre en avant. Dans cette affaire, nous nous battrons jusqu’au bout pour que la vérité éclate et qu’il soit dit et entendu qu’Achraf Hakimi n’a absolument rien dit et rien fait, qu’il n’a rien à se reprocher. »