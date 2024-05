Mercato : points forts et faiblesses de la recrue du PSG !

Luis Campos ne perd pas de temps au PSG. Le mercato du club parisien commence avec Matvey Safonov, un premier joueur que pourrait présenter le Portugais dans les prochains jours. Mais avant, découvrons les points forts et les faiblesses de la prochaine recrue parisienne.

Matvey Safonov, le gardien prodige qui pourrait éclipser Donnarumma des buts du PSG

À son arrivée au PSG, en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma était présenté comme le portier d’avenir pour le club parisien. C’est d’ailleurs cette puissante réputation qui l’a précédé au Paris Saint-Germain et qui a précipité la mise au second plan du non moins excellent Keylor Navas. Sauf que Donnarumma n’a pas non plus coché toutes les cases, ce qui amène la direction à envisager sa mise en concurrence.

Pour ce faire, le Paris Saint-Germain s’est positionné pour recruter Matvey Safonov, comme nous l’évoquions ces derniers jours. Le gardien russe de 25 ans a pour avantage d’être grand (1,92 m). Il joue du pied droit et a accumulé de l’expérience depuis 2017 au FC Krasnodar où il a aligné 175 matchs toutes compétitions confondues.

Matvey Safonov s’est imposé dans toutes les catégories de la sélection russe, des U15 à l’équipe première, où il évolue depuis 2021 avec 13 sélections. Forcément, c’est un gardien de haut niveau que le PSG tient comme second, mais qui arrive en réalité pour mettre la pression sur l’Italien Gianluigi Donnarumma.

Comme Donnarumma à son arrivée au Paris SG, Matvey Safonov est précédé d’une belle réputation. S’il a un profil similaire à l’Italien, il a pour particularité d’être fantastique sur les arrêts. Il serait « régulier et toujours bien placé » sans jamais dévoiler sa direction à l’avance. C’est un gardien de but qui a la réputation de déployer ses ailes au dernier moment dans les actions chaudes, rendant son jeu illisible pour les adversaires.

Comme l’a indiqué un de ses observateurs à L’Équipe, il a pour principal défaut son jeu au « pied défaillant », qui, sous un intense pressing adverse, peut l’amener à commettre de graves erreurs. Il devra donc se surpasser pour inquiéter Donnarumma, comme le souhaite Luis Campos.