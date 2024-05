Frank McCourt à Marseille, une nouvelle ère pour l’OM !

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, va faire une visite surprise à la Commanderie ce mardi. L’homme d’affaires américain, selon L’Équipe, vient pour fixer les grands axes des opérations à mettre en place dans la stratégie de développement du club phocéen.

OM : la visite surprise de Frank McCourt dévoile des plans stratégiques majeurs

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille n’avait plus remis les pieds dans la cité phocéenne depuis la première journée de la saison. Malgré les différentes crises traversées par le club, le Bostonien est resté invisible, ce qui pousse certains groupes de supporters marseillais à demander son départ dans le cadre d’une vente de l’OM aux Saoudiens.

Mais Frank McCourt n’a jamais donné d’importance aux agissements des fans pas plus qu’il ne se justifie sur les raisons de sa distance vis-à-vis du club. Jean-Louis Gasset n’est plus entraîneur de l’OM, qui négocie actuellement avec Sergio Conceição, qui pourrait lui succéder. Le Portugais a rencontré la direction du club hier à Porto et des négociations sont en cours pour sa venue. C’est sur cette actualité brûlante que réapparaît Frank McCourt.

Vente de l’OM aux Saoudiens : Frank McCourt brise le silence avec un projet choc !

La raison du voyage éclair de Frank McCourt à Marseille est méconnue, mais quelques sujets cruciaux figureraient sur son agenda. Il serait venu parler d’un nouveau projet d’une durée de trois ans. Alors que les rumeurs de la vente de l’OM circulent, l’Américain ne serait pas venu entériner une quelconque vente de l’Olympique de Marseille, club dans lequel il a déjà injecté 500 millions d’euros depuis son rachat. Il serait plutôt présent dans la cité phocéenne pour poser les base de son nouveau projet au club.

L’américain aurait prévu, selon L’Equipe, de parler de son nouveau projet à un média local, probablement La Provence, puis à un autre média international. Il devrait en dire beaucoup plus sur ce projet devant éclipser le décevant « Champions Projet » qui n’a jamais vraiment demarré.

Le passage à la Commanderie, prévu à son agenda marseillais, devrait durer à peine quelques heures. Il parlera avec la direction de la refonte « opérationnelle et stratégique » du club phocéen. Pablo Longoria et Mehdi Benatia, de retour de Porto, devraient lui donner le verdict de leurs échanges avec Sergio Conceição, prochain coach, qui exigerait des garanties de moyens avant de signer.

Les prochaines heures devraient révéler plus sur le contenu du voyage éclair de Frank McCourt en France et à Marseille.