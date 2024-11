Mercato OM : Un projet secret se met en place pour Paul Pogba à Marseille

Le prochain mercato de l’OM commence à prendre forme. Un Un projet secret serait déjà en cours pour faire venir Paul Pogba à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Mehdi Benatia contacte Paul Pogba, les négociations avancent

Libre de tout contrat depuis sa séparation officielle avec la Juventus Turin, Paul Pogba suscite l’intérêt de nombreux clubs, mais l’Olympique de Marseille semble être une destination privilégiée pour le joueur. Porté par l’influence de son conseiller sportif, Mehdi Benatia, la direction de l’OM s’activerait déjà sur le mercato en vue convaincre le champion du monde 2018 de rejoindre ses rangs.

La Tribune Olympienne rapporte en effet que les négociations seraient bien engagées entre les deux parties. « C’est du concret », affirme une source proche du club, insistant sur les efforts de Mehdi Benatia pour séduire son ancien coéquipier à la Juventus, Paul Pogba. Ce projet ne se limite pas à une simple signature. La direction de l’OM envisagerait de recruter le joueur dès cet hiver, malgré son incapacité à jouer avant mars en raison de sa suspension pour dopage.

Une intégration progressive à l’Olympique de Marseille

L’objectif de ce deal à l’OM serait double : permettre à Paul Pogba de retrouver une condition physique optimale et de l’intégrer progressivement à l’effectif en fin de saison. L’idée phare reste néanmoins de l’avoir en pleine possession de ses moyens pour la saison 2025-2026. Ce pari, à la fois audacieux et stratégique, pourrait s’avérer payant, offrant à l’OM un renfort de taille dans l’entrejeu et à Paul Pogba une chance de relancer sa carrière.

L’idée de voir un duo Pogba-Rabiot prend de l’ampleur dans la cité phocéenne. Avec ce plan soigneusement élaboré, Marseille montre qu’il aspire à renforcer son effectif tout en misant sur le potentiel de joueurs d’envergure internationale. Une aventure qui pourrait redonner des couleurs un milieu de terrain en quête de nouveaux défis.