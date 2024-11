OM : Une belle récompense en vue pour Adrien Rabiot !

Après un début de saison convaincant à l’OM, Adrien Rabiot a reçu une excellente nouvelle. Le milieu de terrain s’apprête à faire son retour en équipe de France.

OM : Adrien Rabiot fera son retour en équipe de France

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en septembre dernier, Adrien Rabiot a trouvé un nouveau souffle. Après une période d’inactivité, le milieu de terrain a suivi une préparation physique particulière pour se remettre au niveau et il s’est rapidement imposé dans le onze de départ.

L’ancien Parisien a enchainé trois titularisation lors des trois derniers matchs de l’OM, et ses prestations convaincantes, notamment lors de la récente victoire face à Nantes (2-1), ont ravi les supporters marseillais. Cette régularité retrouvée pourrait même ouvrir de nouvelles perspectives à l’international français. Absent des derniers rassemblements de l’équipe de France, Adrien Rabiot devrait faire son retour en sélection pour les prochaines échéances.

En effet, selon La Provence, le nouveau milieu de l’OM devrait être convoqué pour les matchs de Ligue des Nations. Un retour chez les Bleus serait une belle récompense pour Adrien Rabiot, qui a su rebondir à Marseille. Son expérience et sa technique pourraient apporter un plus à l’équipe de France. Reste à savoir si le sélectionneur Didier Deschamps lui fera à nouveau confiance. Sa liste sera dévoilé jeudi prochain, et le joueur de l’OM aura à cœur de saisir cette opportunité pour retrouver son équipe nationale.