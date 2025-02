OM : Neal Maupay envoie une nouvelle pique au SCO d’Angers

Neal Maupay ne manque jamais une occasion de chambrer ses adversaires. Après avoir ciblé l’OL et le RC Lens, c’est au tour du SCO d’Angers de subir les moqueries de l’attaquant de l’OM.

OM : Neal Maupay se moque d’Angers avec « des grands discours »

À la suite de la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse d’Angers (0-2) dimanche soir, Neal Maupay a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo du discours d’avant-match du préparateur physique angevin. Ce dernier, dans une tentative de motiver ses joueurs, a prononcé un discours musclé qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Neal Maupay s’est amusé de cette séquence en la commentant avec des émojis qui pleurent de rire. « des grands discours », a-t-il écrit. L’attaquant de l’OM a ensuite ajouté un montage avec le score final du match, soulignant ainsi la victoire de son équipe sur les Angevins. Ce n’est pas la première fois que Neal Maupay fait parler de lui pour ses provocations sur la toile.

En début de saison, le buteur de 28 ans avait déjà célébré les victoires de l’OM contre Lyon et Lens de manière très remarquée. Ces célébrations, bien que critiquées par certains, montrent la grande confiance de l’attaquant marseillais et son attachement à ses nouvelles couleurs. Elles contribuent également à alimenter la rivalité entre l’OM et ses adversaires.