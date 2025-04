Le PSG en pole position pour signer une révélation marocaine

Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le PSG serait sur les traces d’une révélation marocaine en vue du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : La sensation Abdellah Ouazane dans le viseur du PSG

Séduit par la réussite de Bradley Barcola, Joao Neves et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain est déterminé à poursuivre le rajeunissement de son effectif. Dans le viseur de Luis Campos, une sensation de l’Ajax Amsterdam : Abdellah Ouazane. Âgé de seulement 16 ans, le jeune milieu offensif marocain s’est brillamment illustré lors de la Coupe d’Afrique des Nations de sa catégorie.

Très en vue lors de l’écrasante victoire de l’équipe U17 du Maroc, Abdellah Ouazane est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football marocain. D’après les renseignements divulgués par le site Africa Foot, les plus grands clubs européens seraient déjà positionnés pour recruter la pépite de l’Ajax Amsterdam lors mercato estival à venir. Manchester City, l’AC Milan et le PSG seraient parmi les prétendants les plus assidus. Abdellah Ouazane, jeune talent de l’Ajax, affole les grands d’Europe !



Manchester City, l’AC Milan et le PSG s’intéressent à lui, mais le club néerlandais veut le conserver et prévoit une revalorisation après la CAN U17.



« Manchester City, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain ont manifesté un vif intérêt pour lui. Toutefois, le club néerlandais souhaite le conserver et envisage de lui proposer un contrat revalorisé après la Coupe d’Afrique des Nations U-17 », explique le média africain. La présence d’Achraf Hakimi, véritable star dans son pays, au PSG pourrait faire pencher la balance en faveur du club entraîné par Luis Enrique. Affaire à suivre…