Mercato PSG : Enorme coup de froid pour Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, annoncé tout proche du PSG durant ce mercato d’été, voit son transfert ralenti. Entre incertitudes madrilènes et exigences de River Plate, l’opération est loin d’être bouclée.

Mercato PSG : Paris SG en pole pour Mastantuono… mais rien n’est signé

Le Paris Saint-Germain pensait avoir pris une longueur d’avance dans le dossier Franco Mastantuono selon plusieurs sources. À 17 ans, le meneur de jeu de River Plate est l’un des talents les plus courtisés d’Amérique du Sud. Selon AS, grâce à l’implication directe de Luis Enrique, qui a échangé à plusieurs reprises avec le joueur, et à la stratégie de Luis Campos, Paris aurait érodé les réticences initiales du joueur, longtemps séduit par l’idée de rejoindre le Real Madrid.

Mais alors que l’opération semblait bien engagée, un coup de froid est venu de Buenos Aires. Selon le journaliste argentin Hernan Castillo, « il n’y a rien pour Franco Mastantuono et le PSG. Les représentants du joueur et le club déclarent qu’il n’y a aucun accord ». Une mise au point claire, qui contredit les rumeurs d’un deal imminent avec le club de la capitale. 19.30 pasaditas hacemos vivo con @femibarbi para actualizar Bareiro, Mastantuono, Esquivel, Borja y otros temas. Llegó el mercado de pases a comprar todo el humo o ser realistas. En breve lo hablamos… https://t.co/iTbe4rbaZv— Hernán Castillo (@HernanSCastillo) June 1, 2025

Madrid freine, mais Paris accélère

De son côté, le Real Madrid hésite. Bien que Santiago Solari pousse en interne pour boucler l’arrivée du joueur, la direction madrilène temporise et n’entend pas payer les 45 M€ de la clause libératoire. L’arrivée de Mastantuono poserait en effet un problème d’encombrement dans l’effectif, entre Arda Güler, Nico Paz et Brahim Díaz, indique AS. 🇦🇷 ¿Dónde acabará jugando Mastantuono? La prioridad del talento de River era venir a Madrid, pero a los blancos el precio (45 millones) les parece excesivo…



🇫🇷 …y mientras, la ventaja es para el PSG: Luis Enrique personalmente lleva tiempo trabajando para convencerle pic.twitter.com/Tlu2a7FmHU— Diario AS (@diarioas) June 1, 2025

Pendant ce temps, l’Atlético Madrid, dont l’ancien joueur Augusto Fernández est aujourd’hui l’agent de Mastantuono, a décliné. Le club préfère concentrer ses efforts sur d’autres profils comme Baena et Romero. La crainte de rééditer l’échec João Felix reste vivace chez les dirigeants colchoneros.

River joue la montre avec son joyau

River Plate, de son côté, se montre inflexible. Toujours selon Hernan Castillo, le club argentin souhaite, comme condition préalable à toute négociation, que le joueur reste jusqu’en 2026 pour disputer la Copa Libertadores. Une exigence à laquelle le Paris Saint-Germain semblerait aussi favorable. Malgré l’intérêt parisien, le feuilleton Mastantuono est loin d’être terminé.