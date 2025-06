Mercato PSG : La décision est prise pour Milan Skriniar !

Les dirigeants du PSG et ceux de Fenerbahçe sont en pleine négociation pour boucler le transfert définitif du défenseur slovaque Milan Skriniar cet été.

Mercato PSG : Milan Skriniar va rester en Turquie

Milan Skriniar ne fera pas son retour au PSG. Poussé vers la sortie en raison des pépins physiques et sa baisse de forme, l’international slovaque a trouvé un point de chute lors du dernier mercato hivernal. La Juventus a tenté de le recruter, mais c’est finalement Fenerbahçe qui l’a accueilli. En Turquie, Skriniar a retrouvé son meilleur niveau sous la houlette de José Mourinho.

PSG Mercato : Milan Skriniar annonce une décision forte au Paris SG

Depuis son arrivée à Fenerbahçe, Milan Skriniar a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs, a inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Ses solides performances en défense ont convaincu les dirigeants du club turc et ils auraient décidé de le recruter définitivement. Le champion de France et d’Europe est ouvert au départ de son défenseur. Milan Skriniar n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et ne pourra pas avoir du temps de jeu au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Accord conclu, Milan Skriniar file en Turquie !

Selon les informations du média turc FOTOMAC, les dirigeants de Fenerbahçe auraient déjà entamé des négociations avec le PSG pour boucler le deal dans les prochaines semaines. Les deux formations auraient trouvé un accord verbal. La direction du club turc va débourser 10 millions d’euros pour s’offrir définitivement cet indésirable du Paris SG. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Milan Skriniar est estimée à 15 millions d’euros.