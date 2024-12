Mercato PSG : Milan Skriniar pourrait rapporter un joli chèque inespéré au Paris SG

Pour Milan Skriniar, la porte du PSG est grandement ouverte pour un départ dès ce mercato d’hiver. Le défenseur central a plusieurs options pour se relancer, dans une opération qui pourrait finalement permettre au Paris SG de réaliser une plus-value inattendue.

Mercato PSG : Milan Skriniar de plus en plus proche d’un départ du Paris SG

Le séjour de Milan Skriniar au PSG tend progressivement vers sa fin. Le Slovaque n’entre clairement pas dans les plans de Luis Enrique, qui l’utilise à peine dans sa rotation. Depuis le début de cette saison en Ligue 1, le défenseur central n’a disputé que 5 petits matchs.

Poussé vers la sortie, Skriniar voit plusieurs options se dresser devant lui pour rebondir et se relancer. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’intensifient concernant un éventuel départ du défenseur slovaque. Si un prêt était initialement envisagé, c’est désormais un transfert définitif qui se dessine.

En effet, selon Le Parisien, les discussions entre le PSG et les prétendants de Milan Skriniar avancent dans le bon sens. Le joueur de 29 ans, peu utilisé par Luis Enrique, souhaite relancer sa carrière et est donc ouvert à un départ.

Milan Skriniar sur le départ du Paris SG, plusieurs clubs sur les rangs

Le club de la capitale avait recruté le Slovaque libre de tout contrat à l’été 2023. A l’approche du mercato d’hiver, le PSG cherche à faire de la place dans son effectif et à récupérer une partie de l’investissement réalisé. Plusieurs clubs européens sont intéressés par le profil de Milan Skriniar. Parmi les prétendants, on retrouve notamment Galatasaray, qui a déjà manifesté son intérêt. En Italie, la Juventus Turin et Naples sont également sur les rangs.