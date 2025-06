Mercato: Un roc défensif de l’ASSE se rapproche du FC Nantes

Entre le départ de Nicolas Pallois, et la fin des prêts de Saïdou Sow et de Nicolas Cozza, le FC Nantes semble avoir besoin de nouveaux renforts pour solidifier sa défense. A cet effet, une piste serait à l’étude : il s’agit de Mickaël Nadé.

Mercato : Mickaël Nadé sur les radars du FC Nantes

Auteur d’une saison pleine avec 25 titularisations en 27 matchs, toutes compétitions confondues, Mickaël Nadé est un joueur en pleine forme. Malgré son profil résolument défensif, il s’est illustré avec un but et trois passes décisives. Le natif de Sarcelles a été l’un des éléments clés du bloc défensif de l’AS Saint-Étienne la saison dernière.

Lire aussi : Info Mercato : L’ASSE trouve le successeur de Mickaël Nadé !

À voir Mercato : Le gros coup de l’OM menacé, Arsenal s’immisce !

Malheureusement, le club a été relégué en Ligue 2 et il pourrait aller se relancer ailleurs. D’après le Peuple Vert, le FC Nantes peut offrir à Mickaël Nadé l’occasion de revivre l’ambiance de la Ligue 1. Le défenseur central franco-ivoirien de 26 ans figure sur les tablettes des Canaris, qui sont en quête de nouveaux renforts défensifs après le départ de Nicolas Pallois, et la fin des prêts de Saïdou Sow et de Nicolas Cozza.

Ainsi, Waldemar Kita peut se montrer déterminant sur cette piste prometteuse. Avec l’AS Saint-Étienne, Mickaël Nadé est sous contrat jusqu’en juin 2028. Parallèlement à ses performances, il est associé à 2 millions d’euros comme valeur marchande. Une valeur qui pourrait être accessible pour les finances du FC Nantes.