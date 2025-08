Transfert à 35M€, mais pas de terrain pour Igor Paixão !

L’arrivée d’Igor Paixão à l’OM lors de ce mercato annonçait une grosse saison. Roberto De Zerbi, désireux de piéger le PSG la saison prochaine, mise sur son Brésilien. Mais les nouvelles en provenance de la Commanderie ne rassurent pas.

Mercato : Le choc, l’OM s’est-il fait avoir sur Igor Paixão ?

Pour compter Igor Paixão dans ses rangs, l’Olympique de Marseille a déboursé 35 millions d’euros, un montant non négligeable pour les finances du club phocéen. Sauf que l’ancien joueur de Feyenoord, à en croire La Provence, n’est pas apte à débuter la saison en même temps que le reste du groupe. En cause : une blessure à la cuisse contractée en juillet, qui empêche sa participation aux prochains matchs de l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille tente un deal surprise en Angleterre

À voir

Mercato FC Nantes : Déjà un gros raté pour Luis Castro

Marseille était au courant de cette blessure, jugée à l’époque pas très grave. Pour preuve, elle n’a pas empêché la validation de sa visite médicale préalable à la signature du contrat. Les derniers examens de la clinique du club se veulent rassurants, mais confirment un décalage dans la reprise du joueur. L’ailier gauche brésilien ne sera pas dans le onze de De Zerbi avant plusieurs semaines, puisque le staff olympien n’a fixé aucune date de retour.

Or, la saison débute le 15 août prochain face au Stade Rennais, et Paixão ne sera pas de la partie. Si le staff médical marseillais est en plus incapable de donner une visibilité claire sur la blessure du joueur et donc sur ses débuts sous le maillot de l’OM, c’est un signe bien plus inquiétant que ne veut l’admettre le club. Les 35 millions d’euros de son transfert sont-ils finalement justifiés s’il venait à manquer plusieurs semaines de compétition ?

Lire aussi : Mercato : L’OM finalise un joli coup à Lille, accord scellé

À voir

Mercato PSG : Dossier sensible, Campos en pleine galère

Avec les nouveaux venus qui vont tenter de détrôner les titulaires, Igor Paixão manque une occasion en or de se faire une place. Et plus le temps de sa reprise avec le groupe sera long, plus son adaptation au système de jeu de De Zerbi sera difficile.