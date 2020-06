Galatasaray : Terrible soirée, 2 joueurs gravement blessés

Soirée cauchemardesque pour Galatasaray. En plus de la défaite subie sur la pelouse de Rizespor (0-2), le club déplore deux joueurs gravement blessés.

Galatasaray : Fernando Muslera et Florin Andone absents plusieurs mois

Fatih Terim va devoir revoir ses plans. Deux de ses joueurs ont été gravement blessés hier, leur saison est d'ores et déjà terminée. À la 14e minute de jeu, le gardien international uruguayen (105 sélections), Fernando Muslera, s'est fracturé la jambe en sortant au devant d'un attaquant adverse. Le jeu a été arrêté une dizaine de minutes afin d'évacuer le capitaine de Galatasaray et de procéder à son remplacement. Okan Kocuk finira donc cette saison et débutera très probablement la suivante en tant que titulaire.

En fin de match, l'attaquant prêté par Brighton, Florin Andone, a été victime de la mauvaise chute du gardien de Rizespor. Sorti dans les airs pour intercepter le ballon, celui-ci s'est mal entendu avec son défenseur central, qui a éloigné le cuir de la tête. Le gardien, retombé bredouille, a percuté Andone dans sa chute, ce qui a provoqué une rupture des ligaments croisés du genou droit de l'international roumain (25 sélections, 2 buts). L'arbitre n'a même pas acccordé de penalty à Galatasaray. Florin Andone ne devrait faire son retour qu'en 2021.