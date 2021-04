PSG Mercato : Leonardo à l’action pour un coup gigantesque ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 21:15

En cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé, Leonardo pourrait frapper un très gros coup durant le prochain mercato estival. Mais les rumeurs assurent que le directeur sportif du PSG manoeuvrerait déjà en coulisses pour préparer le terrain.

Mauro Icardi sacrifié par le PSG cet été ?

Pour mettre toutes les chances de son côté dans les dossiers Neymar et Kylian Mbappé et aussi parvenir à boucler le transfert définitif de Moise Kean, le Paris Saint-Germain va devoir dégraisser un peu sa masse salariale. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient ainsi convenu de se débarrasser de Mauro Icardi à la fin de cette saison. Le média italien La Gazzetta dello Sport explique qu’une vente à valeur de « sacrifice », qui permettrait aux dirigeants parisiens de récupérer des liquidités avec une indemnité de transfert espérée entre 30 et 40 millions d'euros, se profilerait bel et bien pour l’international argentin de 28 ans. Rémunéré à 12 millions d’euros annuels, l’ancien buteur de l’Inter Milan devrait donc faire ses valises cet été et permettre au PSG de réaliser un très gros coup.

Un échange à venir entre le PSG et la Juve ?

Toujours intéressée par le profil de Mauro Icardi, la Juventus Turin souhaiterait profiter de sa situation actuelle au Paris SG pour l’attirer. Mais avec ses difficultés de trésorerie dues à la crise sanitaire, la Juve n’aurait pas les moyens de s’aligner sur les exigences de Leonardo pour Icardi. La Vieille Dame aurait donc sa petite idée pour parvenir à ses fins dans ce dossier. En effet, La Stampa révèle ce vendredi que la direction de la Juve envisagerait très sérieusement d’inclure Paulo Dybala dans la transaction.

À un an de la fin de son contrat dans le Piémont, l’avant-centre argentin de 27 ans tarde à répondre favorablement à l’offre de prolongation qui lui a été soumise et pourrait donc être poussé vers la sortie cet été. Les Bianconeri voudraient profiter de cette opportunité du marché pour s’offrir les services d’un joueur longtemps espéré et permettre au PSG d’enrôler Dybala lui aussi longtemps annoncé dans la capitale française.

Affaire à suivre donc…