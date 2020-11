Mercato PSG live, transfert Paris Saint-Germain, foot parisien

Le PSG et la Ligue des Champions, le chat qui poursuit la souris

Entre le club de la capitale française et la Ligue des Champions, c'est un véritable jeu du chat et de la souris. Malgré les gros investissements réalisés par ses propriétaires qataris, porteurs de l'ambition de faire de Paris un mastodonte du foot européen, le club parisien n'arrive pas à arracher le trophée en Ligue des Champions. Il a cependant atteint plus de 4 fois les quarts de finale de cette compétition. En 2013, le Paris Saint-Germain tombe sur le FC Barcelone qui l'élimine après deux matchs nuls 2-2 à Paris et 1-1 à Barcelone. En 2014, c'est Chelsea qui le surprend au même niveau de la compétition. Après avoir gagné 3-1 à domicile, Paris tombe au match retour 0-2 à Stamford Bridge. En 2015, le Paris SG croise encore le chemin du FC Barcelone qui va le renvoyer à la maison tout sec au bout de deux matchs difficiles. L'histoire s'écrira par une première défaite 1-3 au Parc des Princes puis une seconde à Barcelone de 0-2. Pour son quatrième quart de finale de la Ligue des Champions, Paris chute face à Manchester City. Lors de ce match nul (2-2) à l'aller, le brésilien David Luiz avait obtenu un pénalty litigieux vendangé par Zlatan Ibrahimovic. Kevin De Bruyne remet les deux équipes à égalité après le but du ballon contré par Ibra un peu plus tôt. Adrien Rabiot donne l'avance aux Parisiens, mais sur un but gag, les Anglais reviennent au score. À l'Etihad Stadium, le débat tournera court avec une victoire 1-0 des cityzens.

La Remontada du FC Barcelone au Camp Nou face au Paris SG

Cette dernière phase de quarts de finale perdue face à Man City ouvrira la page d'une nouvelle série de huitièmes de finale de C1 pour les hommes d'un certain Unai Emery Etxegoien, l'entraîneur du Paris SG de l'époque. La rencontre qui arrive face au FC Barcelone restera dans les annales du foot européen, la fameuse Remontada. Très fort au match aller au Parc des Princes avec une victoire pleine d'autorité 4-0 sur le Barça, l'équipe de Unai Emery perdra 1-6 face à Lionel Messi et ses camarades au retour. Il faudra attendre 2020, sous Thomas Tuchel pour voir Neymar, Kylian Mbappé et Edinson Cavani atteindre de nouveau les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une victoire face au Borussia Dortmund avant que le coronavirus n'oblige toutes les ligues à une pause forcée. La Ligue 1 ne reprendra d'ailleurs pas à cause de cette pandémie. Il n'empêche que Neymar et ses camarades ont pu arracher leur qualification pour les quarts de finale de la C1. Et pour ce quart de finale, le Paris SG affrontera l'Atalanta Bergame. Le 13 juillet 2020, le club a annoncé la mise en vente de 5000 billets pour des matchs, un retour certes timide mais retour quand même des supporters dans les tribunes.

Été 2020, un mercato anormal pour Paris

La Ligue 1 a vite pris fin puisque la compétition a été arrêtée à sa 28e journée. Le champion en titre, assuré de le rester en France, a repris son trophée glané la saison passée et celle d'avant. Place donc au dossier mercato. Outre le transfert de Mauro Icardi bouclé par la levée de son option d'achat, les dossiers crédibles se font rares. C'est donc dans le sens des départs que le club de la capitale est le plus cité avec des intentions du Real Madrid de recruter Kylian Mbappé ou du FC Barcelone de lui prendre Neymar Jr. Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200 buts en 301 matchs, a quitté le club. À 33 ans, il a été jugé trop avancé en âge pour poursuivre sa carrière aux côtés de Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore le jeune défenseur Presnel Kimpembe. Comme l'Uruguayen, l'emblématique capitaine Thiago Silva va lui aussi quitter le club. Mais au contraire de Thomas Meunier et Cavani, il accepte d'aller au bout de l'aventure en Ligue des Champions avant de faire sa valise. Sur les réseaux sociaux, ces différentes décisions sont interprétées diversement et pourtant Leonardo, le directeur sportif, va bien faire basculer le projet dans une nouvelle vision. Les joueurs jeunes et talentueux sont privilégiés pour former l'effectif parisien. Retrouvez sur Foot-Sur7 les résultats, classements et statistiques du Paris Saint-Germain.

Les parisiens, Nasser Al-Khelaïfi et le fair-play financier

L’écurie francilienne, multiple fois championne de France, s’est aussi faite remarquer sur le plan européen sur la question du fair-play financier. Sanctionné pour ne pas respecter les règles éditées par l’UEFA, son président Nasser Al-Khelaïfi a plusieurs fois été pris en grippe par Karl Heinz Rummenigge, son homologue du Bayern Munich. Ce dernier juge injuste qu’un pays comme le Qatar soutienne un club de football. Avec les énormes ressources financières des rois du pétrole, il a toujours redouté une superpuissance parisienne sur les marchés des transferts. En plus de garder la possibilité de mettre la main sur les meilleurs joueurs français, le Paris SG est devenu une menace pour les géants traditionnels du foot européen. Les stars qui brillent sur le continent sont toutes désormais à sa portée et il l’a prouvé avec le transfert de Neymar. Nasser Al-Khelaïfi a payé 222 millions d’euros au FC Barcelone pour forcer le transfert du brésilien. Le même été, il achetait Kylian Mbappé pour 180 millions d’euros à l’AS Monaco. Il faut donc reconnaitre que l’argent des propriétaires parisiens a beaucoup aidé dans sa domination de toutes les compétitions en France. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, l’effectif est irrésistible pour les autres équipes. Karl Heinz Rummenigge a toujours redouté une reproduction de cette domination du club sur le plan européen. Ce serait la disparition du Bayern Munich et de plusieurs grands clubs européens. Sauf qu’avec le niveau atteint par son équipe qui compte depuis plusieurs talents de top niveau mondial, Paris a considérablement diminué les investissements dans l’acquisition de nouveaux joueurs.

Paris Saint-Germain - PSG : transfert, mercato, actu en live

