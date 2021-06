Bayern Mercato : Officiel, un ex-joueur du PSG prolonge jusqu'en 2023

Publié par Timothy le 04 juin 2021 à 17:30

Il est arrivé en octobre dernier au Bayern Munich, pour une seule saison, et finalement il restera deux années supplémentaires chez les Bavarois. L'attaquant camerounais et ex-joueur du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans), a prolongé, ce vendredi, jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich.

Après deux saisons passées au PSG, Choupo-Moting est arrivé en octobre 2020 au Bayern Munich et a réussi avec brio sa période d'essai. En effet, le champion d'Allemagne a annoncé, ce vendredi, la prolongation de son contrat jusqu'en 2023, alors que son contrat initial devait prendre fin le 30 juin. "Nous sommes heureux que Maxim reste avec nous encore deux ans, précise le directeur sportif Hasan Salihamidzic sur le site du club. C'est un joueur très important pour nous, il a bien performé la saison dernière et a marqué beaucoup de buts. Maxim peut être utilisé dans plusieurs positions, a une très bonne technique, beaucoup d'expérience et il est dangereux devant le but. En plus de ses qualités sportives, Maxim est aussi important pour l'équipe en tant que personne."

Bayern : Choupo, la doublure de Lewandowski en impose

L’international camerounais a scoré cette saison avec le Bayern. L'attaquant polyvalent a marqué 9 buts en 32 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a inscrit un but à quatre reprises en Ligue des champions, dont deux contre son ancien club, le Paris SG, en quarts de finale. Le joueur a pris son rôle de doublure de Lewandowski au sérieux.

"Je suis fier d'être ici, a-t-il exprimé. Le FC Bayern est un club très spécial, numéro un en Allemagne, et l'un des meilleurs clubs du monde. Ma première année ici a été formidable, sur et en dehors du terrain, nous nous sommes beaucoup amusés ensemble". Et Choupo-Moting ne manque pas d'ambitions. "Je veux continuer à gagner avec l'équipe, j'aimerais désormais atteindre la finale de la Coupe à Berlin et gagner la Ligue des champions."