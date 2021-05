PSG Mercato : Camavinga a confirmé sa décision au Bayern Munich

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 22:00

Désireux de recruter un nouveau milieu de terrain cet été, le PSG a fait d’Eduardo Camavinga sa principale priorité à ce poste selon la presse locale et étrangère. Également annoncé dans le viseur du Bayern Munich, le joyau du Stade Rennais sait où il veut jouer la saison prochaine.

Le PSG ou rien pour Eduardo Camavinga ?

À un an de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga ne compte pas prolonger avec le Stade Rennais. Annoncé chez des grands d’Europe, l’international français ne veut pas brûler les étapes. À l’instar de Kylian Mbappé en 2017, Camavinga veut rejoindre le club phare du championnat pour poursuivre sa progression, avant de rendre à l’étranger. D’après RMC et Le Parisien, le joueur de 18 ans a donné son accord de principe au Paris Saint-Germain en vue d’un transfert cet été.

Selon le quotidien, l’affaire peut se conclure pour un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros entre les dirigeants parisiens et rennais. Une tendance confirmée ce jeudi par un média allemand. Le Bayern Munich étant également très partant à l’idée de recruter Camavinga cet été.

Eduardo Camavinga rembarre le Bayern pour le PSG

En effet, d’après les informations du média TZ, EduardoCamavinga a bel et bien pris sa décision et ne compte pas changer d’avis : il veut signer au PSG et nulle part ailleurs. Le journal allemand explique que le Bayern Munich est récemment revenu à la charge auprès de l’entourage du milieu rennais pour tenter de le convaincre de rejoindre la Bundesliga. Mais la réponse du natif de Miconje a été sans appel : Camavinga veut rejoindre le PSG pour continuer son apprentissage en France, dans un contexte familial favorable, avant de songer à l’étranger.

En cas d’accord avec sa direction pour son départ, le protégé de Bruno Génésio veut donc aller retrouver Kylian Mbappé et Neymar au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Reste maintenant à savoir si Leonardo parviendra à finaliser ce transfert avec son homologue rennais, Florian Maurice.

Affaire à suivre…