ASSE Mercato : Un défenseur français à un pas de Saint-Etienne

31 janvier 2022

À la recherche d’un défenseur, l’ ASSE serait sur une piste menant vers un Français de 31 ans évoluant en deuxième division en Espagne.

ASSE Mercato : Peybernes se rapproche de Saint-Etienne

C’est le dernier jour du mercato hivernal et les rumeurs fusent de toutes parts. L’une d'elles évoque l’intérêt de l’ ASSE pour Mathieu Peybernes de Malaga CF. L’information vient du journaliste espagnol Juanje Fernandez de Radio Marca. D’après ce dernier l’arrière du club espagnol pourrait être prêté à l’AS Saint Étienne avant la clôture du mercato ce lundi à minuit. Car selon ses révélations, le club ligérien a fait une offre intéressante au défenseur central et au club espagnol de Liga 2.

D’après la source, l’opération serait précisément un prêt avec une option d’achat. Cependant, Malaga doit trouver le remplaçant de Mathieu Peybernes, puis un accord avec les Verts selon la précision du confrère. Outre l’ ASSE, le joueur natif de Toulouse intéressait également Levante. Le club basé à Valence aurait même fait une proposition à Malaga CF ces dernières heures.

Qui est Mathieu Peybernes ?

Mathieu Peybernes est un nom connu en Ligue 1 même s’il n’a pas été parmi les grands joueurs. Il a été formé au FC Sochaux-Montbéliard entre 2004 et 2009 et a fait ses débuts dans l’élite. Le défenseur a joué cinq saisons avec les Lionceaux (2009-2014), avant de rejoindre le SC Bastia où il a joué 3 ans (2014-2017). Le joueur annoncé proche de l’ ASSE a également défendu les couleurs du FC Lorient entre 2017 et 2019, mais son passage dans le Morbihan a été marqué par des prêts à Göztepe (Turquie), au KAS Eupen (Belgique) et au Sporting Gijon (Espagne). Mathieu Peybernes est sous contrat avec les Boquerones jusqu’u 30 juin 2023 et sa valeur est estimée à 600 000 euros.