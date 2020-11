Info Mercato ASSE, actu et transfert As Saint-Etienne

ASSE : L’Association sportive de Saint-Étienne, faite de charbon et de gloire

Casino et Geoffroy Guichard à l’origine de la création de l’AS Saint-Étienne. En 1912, le groupe Casino crée « l’Amicale des employés de la Société des magasins Casino », une organisation sportive basée à Saint-Etienne, région ouvrière qui comporte de nombreux travailleurs. La couleur verte de la chaîne d’alimentation est déjà adoptée par le club de la Loire. En 1920, le club est renommé « Amical Sporting Club » suite à l’interdiction prononcée par la FFF de placer des marques dans le nom des clubs. Seuls les employés de Casino sont invités à intégrer le club. Finalement, en 1927, l’ « Association Sportive stéphanoise » découle de la fusion entre l’Amical Sporting Club et le Stade forézien. Trois ans plus tard, Geoffroy Guichard, le propriétaire et créateur du groupe Casino, achète un terrain sur lequel il décide de construire l’arène de l’ASS. Geoffroy Guichard est le fondateur éponyme du stade, celui-ci se nommant « stade Geoffroy-Guichard ». Ce n’est que le 26 juin 1933 que le club devient tel qu’on le connaît, l’Association sportive de Saint-Étienne, et obtient le statut professionnel.

Les Trente Glorieuses du foot ASSE : sur le toit de l’Europe… ou presque

C’est lors de la saison 1938-1939 que l’ASSE découvre la première division française. Le club a la chance de voir ses problèmes financiers rapidement résolus grâce au groupe Casino qui injecte souvent de l’argent, mais aussi grâce à des souscriptions publiques. Après être passé tout proche de la faillite, l’AS Saint-Étienne se remet dans le droit chemin et devient même une référence du football français. Pendant 25 ans, les Verts obtiennent la kyrielle de 21 trophées en France. Entre 1957 et 1981, ils raflent 10 titres de champions de France, qui font de l’ASSE le club le plus titré de l’Hexagone. Mais ce n’est pas tout. Six coupes de France et cinq trophées des champions viennent s’ajouter au palmarès. Cette période faste, qu’on pourrait assimiler aux « Trente Glorieuses », atteint son apogée un certain 12 mai 1976, sous les directives de Robert Herbin. Championne de France, l’AS Saint-Etienne s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions. Elle affronte le Bayern Munich au Hampden Park de Glasgow, en Écosse. Les Verts sont les plus dangereux et fracassent par 2 fois les fameux « poteaux carrés » du club bavarois. Finalement, l’ASSE concède l’ouverture du score. Pourtant blessé, Dominique Rocheteau entre en jeu pour les derniers instants du match mais le score reste inchangé : cruelle défaite 1-0 pour l’AS Saint-Étienne, acclamée à son retour en France.

Descendre pour mieux remonter, un ASSE live en bouleversement

Après le beau temps, revient la tempête à l’ASSE

Après d’amples problèmes financiers, l’AS Saint-Etienne est forcée de se séparer de ses meilleurs joueurs. Dix ans après sa finale perdue à Glasgow, Saint-Etienne est relégué en deuxième division, mais retrouve la D1 dès 1986. Mais le club peine à trouver la stabilité et frôle la catastrophe. Il retombe en D2 en 1996, et évite de peu la rétrogradation en troisième division en 1998 avant de retrouver les joies de la D1 dès l’année suivante. Les Verts font régulièrement l’ascenseur entre la D1 et la D2, mais le dernier mouvement a lieu en 2004. L’ASSE est promue en Ligue 1 et est rachetée par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Un mercato ASSE qui permet de retrouver l’Europe !

La saison 2008-2009 de l’AS Saint-Etienne est ambivalente. Le club se hisse jusqu’en 8e de finale de la Coupe UEFA (Ligue Europa), mais passe tout proche de la relégation et termine 17e. L’année suivante, les Verts finissent à nouveau à cette position de premier non-relégable. Le mercato ASSE aide le club à se sortir de cette impasse. En 2010, Christophe Galtier est nommé entraîneur, et l’ASSE mercato suivant est aussi prometteur. Le club recrute le gardien de Monaco, Stéphane Ruffier. Après avoir été prêté par l’AC Milan, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang est aussi définitivement transféré dans le Forez. Les saisons 2012/2013 et 2013/2014 confirment ces ambitions au niveau national. L’AS Saint-Etienne termine 5e puis 4e, et remporte la Coupe de la Ligue le 20 avril 2013 en finale contre le Stade Rennais, grâce à Brandão. Les Verts finissent régulièrement dans le haut du tableau et se qualifient fréquemment en Ligue Europa, sans jamais pouvoir briller dans cette compétition.

Un ASSE mercato stratégique

Après le départ de Christophe Galtier en 2017, le club est en perdition. Son successeur, Oscar Garcia, est limogé quelques mois après son arrivée après une très lourde défaite 5-0 à domicile dans le derby face à l’Olympique Lyonnais. En mauvaise posture, le mercato ASSE permet au club recruter les internationaux français Mathieu Debuchy et Yann M’Vila à la trêve hivernale, et réussit à redresser la barre. Sous la houlette de Ghislain Printant, l’ASSE retrouve les bons résultats qui lui permettent d’accéder à la Coupe d’Europe, mais celle-ci n’est guère mieux gérée.

