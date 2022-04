Chelsea : Lewis Hamilton confirme pour le rachat des Blues

Publié par Ange A. le 23 avril 2022 à 08:23

Chelsea : Célèbre pilote de Formule 1, Lewis Hamilton s’est exprimé sur son intérêt pour le rachat des Blues, actuellement en vente.

Après 21 ans à la présidence de Chelsea, Roman Abramovitch s’apprête à passer la main. Soupçonné d’être un proche de Vladimir Poutine, l’homme d’affaires russe a vu ses biens gelés en Angleterre. De même, le club doit faire face à plusieurs sanctions du gouvernement britannique. Au vu de la crise qu’ils traversent, les Blues attendent un nouveau propriétaire. Intéressé par le rachat du champion d’Europe en titre, Sir Martin Broughton a formé un consortium qu’a rejoint Lewis Hamilton. Le pilote de Formule 1 a justifié son intérêt au micro de la BBC. En tant que fan du club londonien depuis son bas âge, le célèbre pilote de Mercedes ne souhaitait pas manquer cette opportunité.

« Chelsea est l’une des plus grandes équipes du monde. Lorsque j’ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit : "Ouah, c'est une occasion formidable de faire partie de quelque chose d’aussi grand », a-t-il expliqué. Le pilote dit également avoir été convaincu par le patron de British Airways de faire partie de cette aventure qu’il juge « excitante et en phase avec [ses] valeurs ».

Serena Williams aussi dans le coup

Outre Lewis Hamilton, Serana Williams pourrait aussi s’investir dans le football. Sky Sports révélait que la championne de tennis avait également rejoint le consortium de Sir Martin Broughton. Les deux sportifs auraient investis 24 millions d’euros dans l’offre de ce candidat à la succession de Roman Abramovitch. Reste maintenant à savoir si leur proposition sera retenue. Il ne resterait plus que trois propositions sur la table, dont celle du président de British Airways, concernant le rachat de Chelsea.