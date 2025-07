Mercato OM : Six départs en vue, 4 recrues encore attendues

L’OM est sur le point de boucler la signature de Facundo Medina, mais le club phocéen ne compte pas s’arrêter là. Avec quatre renforts ciblés et six départs possibles, l’été s’annonce décisif pour la suite du projet de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Ces quatre renforts prioritaires ciblés par Marseille

L’arrivée de Facundo Medina en provenance du RCL Lens marque le premier jalon d’un mercato ambitieux pour l’OM. Après CJ Egan-Riley et Angel Gomes, la direction olympienne souhaite consolider sa défense avec un nouveau renfort dans l’axe et un latéral droit capable de suppléer Amir Murillo.

Lire aussi : Mercato OM : Médina à Marseille, c’est moins cher que prévu

À voir Mercato PSG : Campos fonce sur une pépite en Angleterre

L’objectif est clair : étoffer un secteur défensif afin de maintenir un niveau d’exigence compatible avec la Ligue des champions. Dans le secteur offensif, le club phocéen vise un ailier gauche afin d’apporter de la percussion et de la profondeur sur le couloir, tout en cherchant un attaquant axial pour épauler Amine Gouiri.

Lire aussi : Mercato : Une offre XXL rebat les cartes pour Balerdi

Dans cette perspective, le nom de Matthis Abline figure toujours en tête de liste malgré les déclarations prudentes de Waldemar Kita. Le club phocéen entend avancer prudemment mais reste confiant dans ce dossier jugé stratégique.

Six joueurs sur le départ

Qui dit arrivées, dit également mouvements dans le sens des départs. Plusieurs joueurs pourraient quitter la Canebière cet été en cas d’offres jugées satisfaisantes. Pol Lirola et Derek Cornelius, en manque de temps de jeu, ne seront pas retenus. Amine Harit, malgré des fulgurances, pourrait également quitter le groupe pour alléger la masse salariale.

À voir Mercato ASSE : Mathis Amougou vers un retour en prêt

Lire aussi : Mercato OM : Le départ d’un milieu de terrain acté !

Par ailleurs, Neal Maupay, apprécié du public mais relégué sur le banc en fin de saison, figure parmi les candidats au départ, selon RMC Sport, conséquence de la volonté du club de renforcer la ligne offensive. Deux joueurs prêtés la saison dernière, Azzedine Ounahi (Panathinaïkos) et Ismaël Koné (Rennes), pourraient eux aussi ne pas retrouver le maillot olympien.

Un été sous haute tension

Avec des ambitions claires et des priorités bien définies, l’Olympique de Marseille avance avec méthode sur ce mercato. Entre renforts ciblés et réajustements d’effectif, Pablo Longoria et ses équipes souhaitent offrir à De Zerbi un groupe capable de rivaliser durablement sur la scène nationale et européenne.