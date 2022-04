Chelsea : Lewis Hamilton et Serena Williams associés au rachat du club

Publié par Thomas le 21 avril 2022 à 12:43

L'information a de quoi surprendre. D'après Sky Sports, Serena Williams et Lewis Hamilton seraient prêts à investir dans le rachat de Chelsea.

Chelsea Mercato : Hamilton et Williams s'immiscent dans la vente du club

Le feuilleton agite le monde du football depuis de longues semaines maintenant. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le mythique propriétaire russe Roman Abramovitch avait été dépossédé du club de Chelsea, dont il était le propriétaire depuis 2003. Un événement qui a eu le mérite de secouer le club londonien, logiquement très attaché à l’homme d’affaires mais aussi économiquement, puisque les Blues ont vu de nombreuses sanctions leur être imposées par l’état britannique, à cause des liens étroits qu’entretenait Abramovitch avec Vladimir Poutine.

Alors que de nombreuses offres ont été avancées ces dernières semaines, Chelsea avait finalement recalé plusieurs avances de gros investisseurs, ne gardant pour l’heure que trois propositions concrètes. Parmi ces offres restantes, figure celle de l’homme d’affaires anglais Martin Broughton, président de British Airways et déjà familier à l’univers footballistique, après que ce dernier ait supervisé la vente de Liverpool en avril 2010. Seulement, d’après Sky Sports, celui qui pourrait devenir prochainement le nouveau propriétaire des Blues, a été rejoint dans son projet par les deux superstars du tennis et de la Formule 1, Serena Williams et Lewis Hamilton.

Les deux sportifs, déjà bien ancrés dans le monde des affaires, auraient, selon le média britannique, investi près de 24 millionsd’euros dans l’offre de Martin Broughton. Une annonce qui a de quoi surprendre certains fans, notamment concernant le pilote anglais, connu pour ses liens avec le club rival d’Arsenal. Des pourparlers auraient été entamés entre Hamilton, Williams et le milliardaire de 75 ans pour racheter le club champion d’Europe.

D’autres figures du sport britannique comme l’ancien athlète champion olympique, Sebastian Coe, sont associés au projet de rachat des Blues. Une source proche du dossier a également confié à Sky Sports que Lewis Hamilton aurait un rôle à part entière pour l’image du club londonien, notamment pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion si la candidature était retenue.