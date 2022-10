PSG : Samir Nasri, « Mbappé est dans trop d'histoires »

Publié par Gary SLM le 13 octobre 2022 à 12:14

L’ancien joueur de l'OM, Samir Nasri, s’est prononcé sur le cas du buteur du PSG, Kylian Mbappé, trop souvent cité dans des dossiers à polémique.

Contrairement à l’AS Monaco où l'on ne parlait de lui que pour ses performances sportives, Kylian Mbappé fait trop souvent l’actualité au PSG pour pas grand chose. L’ancien joueur de l’OM, Samir Nasri, invite l’attaquant parisien à corriger sa conduite afin d’éviter de lasser les gens qui l’aiment.

L’ancien joueur d'Arsenal a déclaré sur Canal+, en marge du match de Ligue des Champions, Sporting-OM (0-2), : « Le joueur est fantastique. C’est pour moi, comme je l’ai dit, le potentiel meilleur joueur du monde. Il a toutes les qualités pour… Mais après son nom est dans trop d’histoires. »

Les conseils de l'ex-marseillais à Mbappé

L’ancien milieu offensif de l'OM passé par Manchester City, FC Séville, Antalyaspor, West Ham United et au RSC Anderlecht, en Belgique, explique que le fait d’être cité dans les histoires de « droits télé, droits d’images de l’équipe de France, le penaltygate » est quelque chose de dérangeant. De plus, le fait de prendre « une année pour faire son choix entre le PSG et le Real Madrid a laissé tout le monde en haleine… Je pense que quand ton nom sort trop, les gens commencent à se lasser de toi ».

Samir Nasri a terminé son propos en disant : « Je pense qu’il ne devrait pas parler. Dès qu’il y a une rumeur, la démentir si ce n’est pas vrai et jouer au foot, et tout le monde va recommencer à l’aimer. »