LOSC : Une absence en défense se confirme à Lille

Publié par Enzo Vidy le 02 novembre 2022 à 11:57

Incertain dans un premier temps face au Stade Rennais, un cadre du LOSC est finalement forfait jusqu'à la trêve internationale.

LOSC : Ismaily absent jusqu'à la Coupe du Monde

Blessé face à l'OL lors de la défaite 1-0 de Lille, dimanche dernier, le latéral gauche du LOSC souffre d'une lésion musculaire et ne reverra pas les terrains avant la Coupe du Monde. S'il était annoncé incertain dans un premier temps pour la réception du Stade Rennais ce week-end, La Voix du Nord a finalement confirmé son absence jusqu'à la trêve internationale. Un coup dur pour Paulo Fonseca qui doit déjà faire face à la blessure de Gabriel Gudmundsson, et qui ne possède plus de solution pour le flanc gauche de la défense lilloise.

Le technicien portugais devrait donc repartir sur ce qu'il a fait à Lyon lors de la sortie d'Ismaily, en faisant basculer Bafodé Diakité sur le côté gauche pour laisser le couloir droit à Akim Zedadka ou Tiago Djalo. Il est grand temps que la trêve arrive pour les organismes lillois, qui semblent commencer à accuser le coup ces dernières semaines.

LOSC : Un match crucial face au Stade Rennais

Alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique, les Lillois ont été stoppés net par l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (1-0) et se font distancer des places européennes. Dimanche après-midi, les hommes de Paulo Fonseca reçoivent le Stade Rennais au stade Pierre-Mauroy et pourraient revenir à deux points des Bretons en cas de victoires, qui occupent la 3e place du championnat.

Les Dogues ont l'opportunité de frapper un grand coup devant leur public qui répondra présent ce dimanche. Méfiance tout de même pour les Lillois, car le Stade Rennais semble intraitable en ce moment. Ensuite, il restera un déplacement à Angers pour le LOSC avant la trêve internationale pour la Coupe du Monde au Qatar.