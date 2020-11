Mercato Lille OSC, Transferts Losc, info L1 Lille Olympique SC

Le LOSC, une histoire en dents de scie

Fondé en 1944, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Lille Olympique Sporting Club a connu le succès dès sa naissance en glanant le titre de champion de France en 1946. De nouveau titré en 1954 et vainqueur à cinq reprises de la Coupe de France entre 1946 et 1955, le club nordiste a connu une très longue traversée du désert par la suite. Pendant plus de quarante ans, les actualités LOSC sont loin d’être roses sportivement et l’armoire à trophées ne se remplit plus, si ce n’est par des titres de champion de deuxième division qui n’eurent pas de suite une fois revenus dans l’élite du football français.

Fort heureusement pour l’une des villes les plus peuplées de France, le club, sous la présidence de Michel Seydoux, se structure au début des années 2000, tant et si bien qu’il n’a plus quitté la première division depuis vingt ans. Lille OSC redevient une entité importante du football français et commence à exister au niveau européen. Vice-champion de France en 2005 derrière l’Olympique Lyonnais, le LOSC décroche le graal six ans plus tard sous la houlette de Rudi Garcia, une victoire en Coupe de France rendant doublement fous de bonheur les passionnés du LOSC.

Mais cette incroyable saison ne fut pas suivie d’effet, le mercato LOSC voyant les joueurs majeurs partir du Nord de la France, à l’image des départs de plusieurs héros du titre de 2011, tels Eden Hazard, Moussa Sow, Adil Rami ou encore Yohan Cabaye. Et c’est même une catastrophe industrielle qui fut évitée de justesse après l’arrivée de Gérard Lopez à la tête du club. Après deux saisons très compliquées au niveau des résultats en 2016-2017 et 2017-2018, la patte Lopez se met alors à fonctionner à plein régime, le président étant parfaitement accompagné par Christophe Galtier, l’entraîneur, et Luis Campos, le directeur sportif. Deuxième du championnat en 2019 derrière l’intouchable Paris Saint-Germain, Lille OSC est ainsi redevenu un club majeur de Ligue 1.

Mercato LOSC, du palpitant et du surprenant

Avec un fonctionnement basé sur le trading de joueurs, les transferts LOSC sont toujours très intéressants à observer et commenter. Capable ces dernières années de sortir quelques pépites de son centre de formation, les meilleurs exemples étant ceux d’Eden Hazard, Mathieu Debuchy ou encore Benjamin Pavard, Lille, grâce à l’incroyable réseau et aux compétences de Luis Campos, s’est également spécialisé dans le recrutement de jeunes joueurs amenés à se développer chez les Dogues avant de rapporter beaucoup d’argent au club lorsqu’ils sont transférés quelques années plus tard dans des écuries ronflantes du football européen.

Rien que sur ces deux ou trois dernières années, les exemples ne manquent pas, avec notamment les superbes opérations réalisées sur des joueurs comme Nicolas Pépé (acheté 10 millions d’euros au SCO Angers et vendu pour 80 millions à Arsenal deux ans plus tard) ou Thiago Mendes (15 millions d’euros de plus-value en deux saisons). Et ce n’est certainement pas fini au vu des trouvailles Victor Osimhen, Gabriel ou encore Zeki Çelik, trois joueurs actuellement dans l’effectif lillois mais qui devraient rapporter de belles sommes à des dirigeants lillois qui se serviront de ces dernières pour réaliser des transferts LOSC qui ne manqueront pas d’interloquer puis de surprendre agréablement les supporters nordistes.

Les résultats, classements, statistiques et infos de Lille OSC (LOSC)

Retrouvez donc les actualités LOSC et le mercato LOSC, ainsi que les statistiques de chaque joueur d'un effectif dirigé de main de maître par Christophe Galtier. Nombre de buts de Victor Osimhen, nombre de passes décisives délivrées par Jonathan Bamba, nombre de matches joués par Renato Sanches