OM : L’Olympique de Marseille dans le viseur de la LFP après Clermont

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2023 à 20:16

Après sa victoire sur la pelouse de Clermont, samedi soir, l’ OM se retrouve désormais dans le collimateur de la commission de discipline de la LFP.

Hier soir, l’Olympique de Marseille a enchaîné à Clermont (0-2), trois jours après sa victoire en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (2-1). Toutefois, cette rencontre de la 23e journée de Ligue 1 a été retardé suite à l’utilisation de gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre, aux abords du stade pour empêcher des supporters marseillais d’entrer dans le stade sans billets, en vain. Le match a finalement débuté avec 50 minutes de retard. Si 630 supporters marseillais avaient l’autorisation de faire le déplacement par arrêté préfectoral, soixante autres ont forcé. Après les incidents au stade Gabriel-Montpied, l’ OM s'expose à de lourdes sanctions, selon les informations rapportées ce dimanche par L’Équipe.

OM : Marseille va être situé sur sa sanction mercredi

En effet, la responsabilité du club olympien pourrait être engagée, en fonction des éléments transmis à la commission de discipline de la LFP et du lieu où se sont produits les incidents. La Ligue devrait étudier le dossier mercredi pour éventuellement sanctionner l' OM et ses supporters. Selon les règles, l’Olympique de Marseille risque une amende et sans doute une fermeture de parcage visiteurs pour les prochains déplacements prévus notamment à Toulouse, Rennes et Reims. Enfin, le quotidien sportif précise que l'allumage de fumigènes par le parcage marseillais durant la rencontre devrait constituer un élément aggravant pour le club. Un premier verdict devrait donc être rendu en milieu de semaine prochaine pour le club du président Pablo Longoria.