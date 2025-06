Mercato Stade Rennais : Beye accélère pour l’après-Mandanda

Alors que Steve Mandanda s’apprête à quitter les rangs du Stade Rennais après trois ans de bons et loyaux services, Habib Beye souhaite rebattre les cartes au poste de gardien de but pour la saison 2025-2026. Priorité N°1 du coach rennais, un profil capable de pousser Brice Samba à être meilleur.

Mercato Stade Rennais : Une pépite de Strasbourg plaît à Habib Beye

Malgré des performances mitigées, Brice Samba devrait être une nouvelle fois le gardien N°1 du Stade Rennais la saison prochaine. Mais l’entraîneur du SRFC souhaite attirer une doublure du même niveau pour rehausser encore davantage le niveau de l’international français de 31 ans. D’après les informations du journal Ouest-France, les dirigeants du Stade Rennais seraient donc sur les traces de Robin Rissier.

Après un prêt réussi de six mois du côté de Red Star, le portier du RC Strasbourg intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, comme l’OGC Nice, le Stade Brestois et l’AS Saint-Étienne. Jeune et prometteur, Robin Risser est la doublure parfaite pour Brice Samba, qui ne ne fait donc pas l’unanimité à Rennes depuis son arrivée l’hiver passé, aux yeux du staff rennais.

Son bon parcours, combiné à ses performances avec les Espoirs à l’Euro, conforte sa cote sur le marché. Le Stade Rennais envisage donc Robin Risser comme doublure de Brice Samba, afin de pallier le départ de Steve Mandanda, non prolongé à 40 ans.

Le club breton cherche à intégrer un profil jeune et prometteur dans sa hiérarchie des gardiens, et voit en Risser une option crédible pour s’installer progressivement dans le haut niveau. Sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2027, le portier de 20 ans est évalué à 1,5 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à voir si le Stade Rennais FC ira jusqu’au bout dans ce dossier.

