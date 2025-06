Mercato PSG : Vers un fiasco pour ces deux cracks portugais

Le PSG perd peut-être du terrain sur le mercato dans la course à la signature de deux jeunes talents prometteurs du football portugais. Soucieux de consolider sa défense, le Paris SG a placé ces talents du Benfica Lisbonne dans son viseur. Pourtant, Luis Campos pourrait voir ses ambitions déjouées face à une concurrence européenne bien plus pressante.

Mercato PSG : Tomas Araujo et Antonio Silva, des perles convoitées

Le PSG scrute attentivement Tomas Araujo (23 ans) et Antonio Silva, deux défenseurs centraux portugais à l’avenir prometteur. Le premier, solide sur le plan défensif et remarquable dans la relance, a disputé une saison aboutie sous les couleurs du Benfica. Le second est un profil similaire, jeune et technique, qui suscite également un vif intérêt en Europe.

Ces deux joueurs sont considérés comme des éléments clés pour le futur de la défense portugaise. Cependant, le PSG se heurte à une rude concurrence. Chelsea est prêt à activer la clause libératoire d’Araujo, estimée à 80 millions d’euros, un tarif que Paris juge excessif. La puissance financière du club londonien pourrait rapidement faire pencher la balance.

De son côté, Antonio Silva est dans le viseur de la Juventus Turin, qui pourrait accélérer son transfert dans les prochaines semaines grâce à l’intervention active de Jorge Mendes, son agent réputé pour ses négociations efficaces.

Un coup dur pour le projet de Luis Campos

Luis Campos, reconduit à son poste de directeur sportif, comptait sur son réseau portugais pour renforcer l’arrière-garde parisienne sans nécessairement verser dans des transferts excessivement coûteux. Or, cette double concurrence risque d’obliger le PSG à revoir ses plans. Araujo et Silva ne sont pas des priorités absolues, mais ils représentaient des options crédibles et ambitieuses.

Face à cette situation, Campos privilégie désormais d’autres dossiers. Illya Zabarnyi de Bournemouth et Mario Gila de la Lazio Rome occupent désormais le haut de la liste des renforts potentiels. Le Paris SG devra ainsi déployer d’autres stratégies pour combler ses besoins défensifs, dans un mercato qui s’annonce compliqué et sans doute moins fructueux que prévu pour les talents portugais.