OM : Un soutien spectaculaire pour Marseille contre Paris !

Publié par Timothée Jean le 16 février 2023 à 19:25

Trois semaines après leur confrontation en Coupe de France, l’ OM et le PSG s’affronteront à nouveau au Vélodrome, mais cette fois-ci en championnat.

Le stade Vélodrome s’apprête à vivre une nouvelle soirée de folie. Le 24 février prochain, l’Olympique de Marseille accueille le PSG pour un second duel qui s’annonce très intense. La première confrontation entre les deux équipes s'était soldée par une victoire de l’ OM (2-0) en huitième de finale de la Coupe de la France. Les Marseillais avaient frappé un très gros coup à domicile en éliminant le rival parisien.

Ce fut alors le début des ennuis pour le Paris Saint-Germain qui reste sur une série de trois défaites consécutives, dont la dernière en date face au Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions a sérieusement fragilisé la situation de Christophe Galtier. L’entraîneur marseillais se retrouve en mauvaise posture sur le banc parisien. Pour ce Classico acte 2, l’ OM tentera donc de s'imposer une nouvelle fois face au Paris Saint-Germain et surtout de confirmer sa bonne dynamique en cette nouvelle année 2023. Et pour atteindre cet objectif, le club phocéen pourra sur un soutien exceptionnel.

OM-PSG : Un nouveau record d'affluence au Vélodrome ?

Selon les informations du compte Twitter Droit au But, ce sont plus de 65 600 supporters de l' OM qui sont dans les gradins du Vélodrome pour pousser leur équipe vers une deuxième victoire face au PSG cette saison. Ce qui pourrait ainsi placer ce Classico en tête des plus grosses affluences pour un match au Vélodrome. Le record est jusqu'ici détenu par le choc entre OM-OL (2-1) lors de la saison 2019-2020 où 65 421 fans avaient été recensés. Cette affluence pourrait être dépassée lors du match entre l’ OM et PSG.

Quoi qu’il en soit, l’ambiance promet d’être phénoménale pour ce grand rendez-vous entre deux clubs du haut du classement. Le PSG occupe la première place de la Ligue avec cinq points d'avance sur le club phocéen (2e). En pleine forme, l' OM reste un sérieux candidat à la course au titre. En attendant, l’ OM a un rendez-vous important dimanche prochain. Le club phocéen tentera de s’imposer à Toulouse dans le cadre de la 24e journée en Ligue 1, avant d'accueillir le rival parisie