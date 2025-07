Mercato PSG : Luis Campos traque un défenseur turc

Un jeune défenseur turc se rapproche du PSG pendant ce mercato estival. Les négociations sont en bonne voie.

Mercato PSG : Luis Campos cible une pépite en Turquie

Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos est à fond sur une nouvelle piste en Turquie pour apporter de tonus à la défense de l’équipe parisienne. Le technicien parisien, Luis Enrique a besoin de renforts pendant ce mercato estival afin de continuer à broyer tout sur son chemin la saison prochaine.

Lire aussi : Mercato : Nico Williams au PSG ? L’Athletic lâche une bombe

À voir Stade Rennais : Feu vert pour le départ d’un taulier !

Selon les informations de Transfer Feed, les pensionnaires du Parc des Princes suivent de près un jeune crack en Turquie. Il s’agit de Yusuf Akçiçek. Ce jeune défenseur turc est en pleine forme à Fenerbahçe SK. Cette saison, il a disputé 21 matches avec son club. Le jeune crack a fait trembler mes filets à deux reprises et a délivré une offrande. Ses belles performances lui ont ouvert les portes de la sélection nationale.

Lire aussi : Nasser Al-Khelaïfi lâche une bombe pour le Mercato du PSG !

Yusuf Akçiçek a notamment suscité l’intérêt du PSG suite à ses performances XXL en Coupe d’Europe lors du match contre les Glasgow Rangers. Les dirigeants parisiens ont décidé de mettre les bouchées doubles pour s’offrir la pépite cet été. Selon Transfer Feed, les recruteurs parisiens se seraient déjà rendus plusieurs fois en Turquie pour suivre les performances de Yusuf Akçiçek et sonder le terrain.

Lire aussi : Mercato PSG : L’arrivée d’un crack en défense confirmée !

À voir Mercato : Il préfère ne pas manger que de signer à l’OM

L’OM est aussi sur le coup, mais le Paris SG est en pole position pour s’attacher les services de Yusuf Akçiçek. Les Parisiens et les dirigeants de Fenerbahçe SK entretiennent de bonnes relations et négocient plusieurs transferts cet été. Le géant turc veut garder Milan Skriniar et vise encore deux autres indésirables du Paris Saint-Germain. Les deux formations pourraient boucler cette affaire après la Coupe du monde des clubs. La valeur marchande de Yusuf Akçiçek est estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.