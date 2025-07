Mercato ASSE : Officiel, un défenseur renforce Sainté

L’ASSE tient sa troisième recrue estivale. Comme annoncé, Chico Lamba s’est engagé avec le club stéphanois pour quatre saisons, ce lundi.

Mercato : Chico Lamba s’engage avec l’ASSE pour 4 ans

C’est fait, l’ASSE a recruté le défenseur central Chico Lamba. Il est en provenance du FC Arouca au Portugal. Il a signé un contrat d’une durée de quatre ans avec les Verts, soit jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, le transfert a été conclu à 8 M€. L’international Espoirs portugais est la troisième recrue stéphanoise cet été. Il débarque après le milieu de terrain Mahmoud Jaber (25 ans) et l’arrière latéral gauche Lassana Traoré (18 ans).

Dans sa première réaction, Chico Lamba a déclaré : « Je suis très heureux et fier de signer dans ce grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Plus jeune, j’ai regardé des matches des Verts et j’ai déjà vu des images de l’ambiance incroyable qu’il y a dans le Chaudron, de la présence des supporters dans les stades partout en France. J’ai vraiment hâte de faire mes premiers pas en Vert, de jouer mon premier match devant ces supporters et d’aider l’ASSE à atteindre ses objectifs ! » ✍️ Défenseur international Espoirs portugais 🇵🇹, Chico Lamba est Vert ! 🆕



Le joueur de 22 ans s’est engagé, ce lundi, avec l’ASSE jusqu’en 2029 ! 👇— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 7, 2025

Horneland : « Chico Lamba est un joueur talentueux et intelligent »

Eirik Horneland, l’entraîneur de l’ASSE est heureux d’enregistrer l’arrivée d’un défenseur après les départs d’Anthony Briançon et Yunis Abdelhamid. « Nous sommes très heureux d’accueillir Chico au sein du club. C’est un joueur talentueux et intelligent. Il rejoint l’AS Saint-Étienne pour poursuivre son développement avec l’équipe et l’ensemble du club. Chico Lamba fait partie des meilleurs joueurs de sa génération. Il se distingue par sa forte personnalité et un vrai mental de gagnant. Nous avons hâte de commencer à travailler avec lui ! », a-t-il confié.