Publié par Thomas G. le 05 avril 2023 à 04:07

À quelques mois de la fin du prêt d'Alexander Nübel, l'AS Monaco souhaiterait recruter un ancien gardien du LOSC cet été.

L'AS Monaco pourrait vivre un mercato estival mouvementé avec de nombreux changements. Le directeur sportif du club, Paul Mitchell, va quitter ses fonctions à la fin de la saison et plusieurs cadres pourraient également partir. C’est notamment le cas du gardien allemand Alexander Nübel. Ces dernières semaines, le natif de Paderborn a été pointé du doigt suite à l’élimination de l’ASM face au Bayer Leverkusen. Prêté par le Bayern Munich depuis deux saisons, le gardien de 26 ans pourrait retourner en Bavière cet été. Dans cette optique, les dirigeants de l’AS Monaco seraient à la recherche de son successeur.

Selon les informations du média belge HLN, les Monégasques seraient intéressés par le gardien français Jean Butez. Cette saison, le numéro 1 du Royal Antwerp impressionne en Jupiler League. Le natif de Lille est l’un des grands artisans de la très bonne saison réalisée par le Royal Antwerp. Les Rouge et blanc sont toujours en lice pour remporter le championnat et la Coupe de Belgique cette saison. Grâce à ses 17 clean sheets en 33 matches, Jean Butez est considéré comme le meilleur gardien du championnat belge. À 27 ans, le gardien français formé au LOSC pourrait être ouvert à l’idée de rejoindre l’AS Monaco cet été.

AS Monaco Mercato : L’ASM veut recruter un nouveau gardien

L’AS Monaco pourrait passer à l’action ces prochaines semaines pour recruter Jean Butez. Toutefois, les Monégasques pourraient se heurter à un obstacle de taille dans ce dossier. Les dirigeants du Royal Antwerp souhaiteraient garder le gardien français la saison prochaine. Reste à savoir si l’AS Monaco parviendra à convaincre Jean Butez de revenir en Ligue 1 cet été.

En parallèle, le mercato a déjà débuté pour les dirigeants de l’ASM. En plus d'Alexander Nübel, Axel Disasi et Youssouf Fofana pourraient aussi quitter l’AS Monaco cet été. Les Monégasques vont devoir agir rapidement pour éviter une nouvelle vague de départs.