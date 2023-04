Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 17:13

Interrogé en conférence de presse avant AS Monaco-RC Strasbourg, Youssouf Fofana en a profité pour évoquer les critiques qui lui ont été faites.

La trêve internationale a-t-elle fait du bien à l'AS Monaco ? La 29ème journée de Ligue 1 devrait donner un premier indice. Le club de la Principauté doit accueillir dimanche le RC Strasbourg au stade Louis II, dans un match aux objectifs diamétralement opposés pour les deux équipes. De leur côté, les joueurs du Rocher veulent reprendre la troisième place en enchaînant une deuxième victoire consécutive. De l'autre, les hommes de Frédéric Antonetti comptent bien s'éloigner de la zone rouge avec un troisième match sans défaite.

Quinzième de l'élite, le RCSA reste sur un match nul à Marseille (2-2) et une solide victoire contre Auxerre (2-0). Des résultats précieux qui en font un adversaire coriace pour l'AS Monaco. Pour ne pas vivre une fin de saison cauchemar, le club dirigé par Philippe Clement serait donc bien inspiré de l'emporter sous peine de se faire rejoindre par le Stade Rennais (5ème) et le LOSC (6ème). Les deux poursuivants sont respectivement à 4 et 5 longueurs de l'ASM.

Youssouf Fofana tacle la presse avant AS Monaco-RCSA

Pour cette rencontre, l'AS Monaco ne pourra pas compter sur son attaquant suisse Breel Embolo. En revanche, Youssouf Fofana sera bel et bien présent au milieu de terrain, sauf rebondissement. Interrogé en conférence de presse d'avant-match, l'international français (9 sélections) en a profité pour régler ses comptes. Lassé par les critiques en début de saison sur l'efficacité de son duo avec Mohamed Camara, il n'a pu se retenir d'envoyer une pique : « Cela me fait plaisir que vous dites que les résultats du club vont passer par un grand Mo’ et un grand Youss’, car en début de saison, vous étiez un peu mitigé sur ce duo » a-t-il d'abord rétorqué aux propos des journalistes.

Titulaire à 26 reprises sur les 28 rencontres de Ligue 1, Youssouf Fofana est un élément essentiel de l'effectif monégasque. Si Philippe Clement a réfléchi à une stratégie pour battre Strasbourg, le milieu défensif de 24 ans pense avoir la clé pour débloquer la situation : « Je pense que si l’on arrive à gagner la bataille du milieu, on aura plus de chances de gagner les matchs. Je sais que je suis capable d’apporter une nouvelle énergie » a-t-il conclu. Reste à voir quelle sera la tactique adoptée par le RCSA dans cette rencontre.