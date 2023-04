Publié par Enzo Vidy le 12 avril 2023 à 18:56

Absent de l'entraînement mardi suite à un problème à la hanche, Kylian Mbappé était de retour avec le PSG ce mercredi, à deux jours du choc face à Lens.

Le PSG a certainement une première balle de match dans la course au titre samedi soir. Opposés au RC Lens, les hommes de Christophe Galtier ont l'occasion de prendre 9 points d'avance sur les Sang et Or, un matelas plus que confortable à 7 journées de la fin du championnat. Toutefois, venir à bout du RCL ne sera pas une mince affaire, car l'équipe de Franck Haise est dans une dynamique étincelante, et se tient prête à réaliser l'exploit pour se donner le droit de rêver du titre de champion de France.

À l'approche de cette rencontre cruciale, le PSG possède déjà plusieurs absents. Neymar et Mukiele sont indisponibles jusqu'à la fin de la saison, tandis que Renato Sanches, touché aux adducteurs face à Nice samedi dernier, est forfait pour les quatre prochaines semaines. Mardi, une nouvelle absence à l'entraînement a fait trembler les supporters du Paris SG. Gêné à la hanche, Kylian Mbappé est rester aux soins durant la séance collective. Toutefois, pas d'inquiétude, car le natif de Bondy a fait son retour ce mercredi.

PSG : Kylian Mbappé présent, tout comme Lionel Messi

Ce sont des nouvelles qui rassurent avant un match décisif dans la course au titre. D'après quelques clichés de l'entraînement collectif publiés par le PSG via ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé était de retour à l'entraînement du jour. L'attaquant parisien, qui souffrait de la hanche ces derniers jours semble totalement remis, et devrait être en pleine possession de ses moyens pour la rencontre de samedi face au RC Lens.

Même son de cloche pour Lionel Messi, qui était également en soins ces derniers jours. Le joueur du PSG devrait lui aussi tenir sa place samedi soir, aux côtés de Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne.