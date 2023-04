Publié par Edouard le 28 avril 2023 à 03:12

Alors que Manuel Neuer va revenir de blessure, le Bayern doit décider de l'avenir de Yann Sommer. Les Bavarois vont aussi enregistrer le retour de Nübel.

Thomas Tuchel n'a pas confiance en Yann Sommer

D'après Maximilian Koch, journaliste à Abendzeitung, Yann Sommer ne donne pas entière satisfaction au Bayern Munich. Arrivé en provenance du Borussia Mönchengladbach cet hiver pour pallier la blessure de Manuel Neuer, le gardien suisse ne bénéficie pas d'un grand soutien au sein du club. Aucun soutien public n'a été exprimé au portier après ses erreurs, et les dirigeants sont très critiques en interne.

Thomas Tuchel ne fait pas non plus confiance à Yann Sommer, et compte sur Manuel Neuer pour la saison 2023-2024. Le capitaine du Bayern Munich a d'ailleurs de très bons rapports avec son entraîneur, d'après le journaliste allemand. Le champion du monde 2014 souhaiterait reprendre l'entraînement collectif en juillet, mais pourrait reprendre les exercices spécifiques aux gardiens d'ici un mois ou deux.

Alexander Nübel devrait quitter le Bayern Munich

Le staff munichois devra aussi réfléchir à l'avenir d'un autre gardien cet été. Alexander Nübel va revenir de son prêt de l'AS Monaco, où il y a passé deux ans. Le portier allemand vit une saison assez difficile malgré le bon classement de son club en Ligue 1 (4e). Selon Maximilian Koch, Nübel ne voit aucun avenir possible au Bayern Munich et souhaite quitter le club. Une vente du joueur de 26 ans est probable, mais les Bavarois pourraient inclure une clause de rachat.

Pour l'heure, le Bayern Munich doit surtout se concentrer sur sa fin de saison en Bundesliga et rattraper Dortmund, leader depuis ce week-end et la défaite du Bayern à Mayence (3-1). L'avenir du coach Thomas Tuchel, qui vient d'arriver au club, n'est pas assuré après la lourde élimination en Ligue des Champions face à Manchester City. L'ancien coach du PSG a déjà perdu 3 fois en 7 rencontres, soit autant que son prédécesseur Julian Nagelsmann en 37 rencontres.